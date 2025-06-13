Mujeres Asesinas 3: El oscuro capítulo de Scarlet Gruber está basado en esta cruel historia real

¿Qué pasó en el capítulo 6 de Mujeres Asesinas 3, con Scarlet Gruber?

El episodio 6 de la temporada 3 de Mujeres Asesinas (disponible exclusivamente en ViX) nos cuenta la historia de Nayeli, interpretada por Scarlet Gruber, quién con tan solo 6 años es abandonada por su madre en un prostíbulo.

La mujer estaba relacionada con un peligroso hombre que la obliga a irse a EE.UU., pero sin su hija. Al no sabe qué hacer, decide dejar a la pequeña en manos de una madrota.

Desde los 6 años Nayelli fue abandonada por su madre Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3

A partir de ahí, la vida de Nayeli se convierte en un infierno, pues es encerrada junto con los perros dentro de una jaula. También es encadenada y la obligan a comer y beber en el mismo espacio, como si fuera un animal más.

La pequeña Nayelli sufrió carencias y maltratos desde pequeña Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3

Así transcurre su existencia, hasta que se convierte en una jovencita y el hombre que obligó a su madre a irse del país regresa por ella.

´Pachis´ el hombre que hace años estaba con su madre, regresa por ella Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3



Su nombre es Pachi y le hará vivir los momentos más horribles y denigrantes a Nayeli, pues la tiene encadenada como perro y cada vez que se alcoholiza la golpea y abusa de ella.

Nayelli salió de una prisión para ir a otra donde sufrió abuso Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3



Un día, mientras Pachi sale de la casa, un hombre que estaba trabajando cerca escucha ruidos y se asoma por la ventana. Ahí ve a la chica encadenada del cuello, golpeada y sucia, así que le ofrece ayuda.

El único nexo que tiene Nayeli con sus orígenes es el celular que le dejó su mamá cuando la abandonó, así que intenta usarlo para llamar a su tía. Sin embargo, al ser un equipo viejo, ya está descargado y el hombre debe buscar el cable necesario para recargarlo.

El martirio de la joven continúa, hasta que finalmente el hombre regresa, logra liberarla de la cadena y ella huye despavorida.

Un hombre ayuda a Nayelli a escapar de su encierro Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3



Ya en el pueblo, una mujer la ayuda a llamar al número de su tía. Afortunadamente, logra contactarla y por fin llega a su lado.

Nayelli logra contactar a su tía para pedir ayuda Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3



Parece ser que la vida de Nayelli cambiará radicalmente, pues ya está libre y le encuentra trabajo como personal de limpieza en una casa.

Ahí, Luis, uno de los hijos de la familia muestra interés en ella y la ayuda a procesas sus fuertes traumas. Nayeli poco a poco ella va evolucionando e incluso a prender a leer y escribir.

La vida de Nayelli parecer mejorar Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3



Cuando todo parece tomar buen rumbo, Luis la invita a ir a la feria del pueblo. Lo que parecía una noche de diversión, se convierte en una pesadilla, pues el destino le tenía deparado encontrarse cara a cara con Pachis, su antiguo verdugo.

Él comienza a perseguirla, pero la joven logra esconderse. Minutos después, deciee tomar la justicia en sus manos y asesina a su secuestrador.

Nayelli vuelve a ver a su abusador cara a cara Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3

¿El capítulo de Scarlet Gruber en Mujeres Asesinas 3 está basado en hechos reales?

Aunque parezca difícil de creer, el episodio 6 'Nayeli' sí está basado en una historia real. Después de matar al hombre que abusó de ella de las peores maneras, la joven fue sentenciada a 25 años de prisión. Mientras tanto, Luis sigue esperando a que concluya su sentencia y la visita cada semana.

Nayelli tomó la justicia en sus manos y ahora paga su condena Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3

