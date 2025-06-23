Final explicado del capítulo 7 de Mujeres Asesinas: ¿Anabel realmente quería matar a su abusador?

Mujeres Asesinas estrenó su séptimo capítulo, en el que la actriz Azul Guaita interpreta a una joven que sufre abuso sexual y toma una decisión que cambiará su vida para siempre.

¿Cómo se llama el personaje de Azul Guaita en Mujeres Asesinas temporada 3?

PUBLICIDAD

La reconocida intérprete, que se ha consolidado en el mundo del espectáculo, fue una de las seleccionadas para formar parte de la tercera temporada de la serie de ViX, específicamente en el episodio siete, titulado Anabel, que también corresponde al nombre de su personaje.

Imagen ViX

¿De qué trata el capítulo 7 de Mujeres Asesinas 3?

En este episodio conocemos a Anabel, una estudiante que, tras el fallecimiento de su padre, se ve forzada a mudarse a la casa de Lucio, la nueva pareja de su mamá, debido a que no cuentan con recursos suficientes para pagar un lugar propio.

Con el paso de los días, la protagonista comienza a notar que Lucio la observa con actitudes inapropiadas, algo que le resulta perturbador. Aunque se lo comenta a su madre, ella únicamente le sugiere que mantenga su distancia.

Al quedarse Anabel con Lucio a solas, él abusa sexualmente de la joven en varias ocasiones y aunque ella trata de defenderse, sus intentos resultan inútiles.

Imagen ViX



Harta de la situación, Anabel se anima a denunciar a su agresor, pero desiste al no recibir apoyo por parte de las autoridades. Entonces, su mejor amiga le propone que su primo podría ayudarla a “darle un susto” a Lucio para que la deje en paz, a lo cual ella accede y termina guiándolos hasta su casa.

Es así que Lucio es amenazado con un arma de fuego, y al verlo aterrado Anabel usa una navaja para lastimarlo. Sin embargo; su furia es tal que termina apuñalándolo hasta matarlo, lo que provoca que la joven sea arrestada y sentenciada a más de 20 años de prisión por homocidio premeditado.

PUBLICIDAD

¿Anabel quería matar a Lucio o solo hacerlo sufrir?

En un momento se muestra que la protagonista se imaginó lastimando a Lucio por el constante abuso sexual que sufría de su parte, pero la prueba de sus verdaderas intenciones es cuando Anabel, le menciona a su mejor amiga que había pensado "matarlo ella misma", dando un spoiler de lo que vendría después.

Imagen ViX



Incluso en la escena final, cuando ve a Lucio suplicando por su vida, Anabel no se contiene en lastimarlo y le da una muerte dolorosa sin remordimiento alguno, demostrando una vez más que buscaba la oportunidad perfecta para hacerlo pagar por sus crímenes.

Al no encontrar una solución para acabar con su abuso, ella misma se planeta cometer el crímen sin meditar las consecuancias, dejando así uno de los finales más impactantes de la serie.

Imagen ViX

¿Dónde puedes ver Mujeres Asesinas 3 en streaming?