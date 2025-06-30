Mujeres Asesinas, final explicado del capítulo 8: ¿Qué le hizo el estilista a la hija de Marta?

El capítulo 8 de la temporada 3 de Mujeres Asesinas nos presenta la historia de Marta (interpretada por Eileen Yáñez), una mujer dispuesta a todo con tal de protegerse a ella y a sus hijas de cualquier hombre que quiera propasarse.

Marta es encarcelada por 10 años luego de matar a Salvador, un estilista con quien su hija Ana, de 15 años, trabajaba unas horas al día. Pero, ¿por qué la protagonista del episodio 8 de la serie de ViX cometió este crimen, si la joven decía estar feliz con esa relación?

Eileen Yáñez como Marta en Mujeres Asesinas 3.

¿Qué pasó entre el estilista y la hija de Marta en el capítulo 8 de Mujeres Asesinas 3?

Un día al salir de la escuela, Ana, de 15 años, le comenta a su mamá que le gustaría trabajar en una estética cerca de su casa. Inicialmente, Marta no acepta, pero después de mucha insistencia por parte de la jovencita, le permite ser aprendiz de Salvador, el peluquero de la colonia. El trato es que solo podrá pasar unas horas al día ahí y que ella la llevará y recogerá personalmente.

A los pocos días, Marta se convence de que tomó la decisión correcta, pues ve a su hija más entusiasmada y segura de sí misma.

Eileen Yáñez como Marta en Mujeres Asesinas 3.



Todo cambia cuando un día, al recogerla, escucha ruidos como de un forcejeo y le ve una marca en el brazo. Horas más tarde, encuentra mensajes sugerentes en su celular. Así, concluye que Salvador forzó a Ana para tener relaciones sexuales.

Marta intenta detener esos encuentros, pero Anita le asegura que está enamorada de Salvador y huye a la estética. Marta intenta regresarla a casa y se enfrenta con el peluquero, pero él le dice que no podrá hacer nada para separarlos.

Tiempo después, la protagonista del episodio 8 de Mujeres Asesinas descubre que Ana está embarazada de Salvador y, llena de furia, lo mata.

Capítulo 8 de la tercera temporada de Mujeres Asesinas.

Abuso sexual infantil, el crimen que se retrata en el capítulo 8 de Mujeres Asesinas 3

Marta llegó al extermo de acabar con la vida de Salvador, porque se dio cuenta de que su hija estaba siendo víctima de un delito: abuso infantil.

La violencia sexual infantil se define como “todo contacto y/o actividad sexual entre una niña, niño o adolescente y una persona que ejerce una posición de poder sobre él o ella”.

Como lo emos en este episodio de la serie de ViX, Ana tenía solo 15 años (es decir, era una adolescente) cuando inició su relación con Salvador, quien era su jefe y, por consecuencia, tenía una posición de poder sobre ella.

Capítulo 8 de la tercera temporada de Mujeres Asesinas.



En ocasiones, los agresores obtienen el consentimiento de los menores “por medio de engaños”, lo que explicaría por qué Ana aseguraba estar enamorada del estilista.