Mujeres Asesinas 3: ¿El capítulo de Angelique Boyer está inspirado en hechos reales?

¿De qué trata el capítulo 4 de Mujeres Asesinas 3 con Angelique Boyer?

El episodio 4 de la temporada 3 de Mujeres Asesinas (disponible exclusivamente en VIX) nos cuenta la historia de Pilar —interpretada por Angelique Boyer—, una mujer que está casada con un hombre machista y dominante que le exige tener un bebé, situación que la llevará a tomar terribles decisiones.

Desde los primeros minutos, el episodio nos sumerge en un ambiente de angustia, con Pilar cubierta de sangre y gritando desesperadamente.

A través de un crudo relato, somos testigos de cómo su vida con Mauricio, su controlador y dominante esposo, está llena de presión social y al mismo tiempo desprecio por no poder convertirse en madre.

A pesar de tener una posición económica cómoda gracias al negocio familiar, Pilar sufre constantes humillaciones por parte de su marido, quien no pierde oportunidad para señalar su edad y su fracaso al no darle un hijo.

La situación se vuelve aún más tensa cuando Mariana, una empleada de la fábrica, le confiesa a Pilar que está embarazada y eso complica su vida: ya tiene una hija, cuenta con muy poco dinero y sufre violencia de parte de su pareja, Diego.

Esta revelación contrasta con el dolor de Pilar, que lucha con problemas de fertilidad. Luego de un tratamiento médico, finalmente logra quedar embarazada, lo que alegra momentáneamente a la pareja.

Sin embargo, la tragedia llega cuando Pilar pierde a su bebé en el octavo mes de gestación. Temerosa del rechazo de su esposo, guarda silencio.

Además, al ver la desesperación de Mariana por su situación, le propone un acuerdo: entregarle a su bebé a cambio de dinero y garantizarle una vida segura. Mariana acepta, sin imaginar las consecuencias.

El conflicto se intensifica cuando Diego,pareja de Mariana, chantajea a Pilar con revelarle la verdad a su marido. La situación se sale de control, culminando en un brutal ataque físico contra ella.

Pero esta vez Pilar no se queda callada, e impulsada por el miedo, la rabia y su instinto de protección comete un crimen que cambiará su vida para siempre. Finalmente, es sentenciada a 24 años de prisión, mientras Mónica y su bebé se convierten en su único consuelo.

¿El capítulo de Angelique Boyer en Mujeres Asesinas 3 está basado en una historia real?

Aunque no se especifica que el episodio 4 de la temporada 3 de Mujeres Asesinas es una historia real, sí retrata problemáticas actuales, como el maltrato psicológico y el machismo, la violencia doméstica y la presión social para que las mujeres se conviertan en madres.

Además, toca un tema del que poco se habla: cuando una mujer en situación vulnerable decide entregar a su hijo a otra familia con mayores recursos, con la esperanza de darle una mejor vida.

