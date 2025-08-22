Mujeres Asesinas llega a Univision: fecha de estreno y horario para ver la emocionante serie

La temporada 3 de Mujeres Asesinas regresa para cautivar y estremecer a la audiencia con relatos inspirados en hechos reales. Esta producción, que combina suspenso y drama, ahora llega a Univision para que los fans revivan los mejores momentos.

¿De qué trata la serie Mujeres Asesinas?

Esta impactante serie narra casos de mujeres que cometieron homicidios, explorando los motivos psicológicos y sociales que las llevaron al límite. Cada episodio profundiza en historias donde el amor, la venganza, el maltrato o la desesperación desencadenaron actos fatales.

Cabe mencionar que la narrativa no justifica los crímenes, pero sí humaniza a sus protagonistas mostrando el contexto de opresión, engaños o violencia que las rodeaba.

Lejos de ser un simple drama policial, la serie utiliza estos casos extremos para reflexionar sobre la condición femenina en sociedades patriarcales y se convirtió en un referente televisivo que mezcla entretenimiento con reflexión social gracias a su potente narrativa.

¿Dónde puedo ver gratis la temporada 3 de Mujeres Asesinas?

La serie Mujeres Asesinas se transmitirá en Univision a partir del domingo 31 de agosto, en el horario 10P/9C.

¿Qué actrices han participado en Mujeres Asesinas?

En esta producción han participado reconocidas actrices como Cassandra Sánchez Navarro, África Zavala, Bárbara de Regil, Elyfer Torres, Yalitza Aparicio, Angelique Boyer, entre muchas otras.