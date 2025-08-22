Mujeres Asesinas serie

Mujeres Asesinas llega a Univision: fecha de estreno y horario para ver la emocionante serie

Mujeres Asesinas es una de las series más emblemáticas de los últimos años, debido a sus historias tan crudas e impactantes. Muy pronto podrás disfrutarla n la señal de Univision, te contamos los detalles.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Mujeres Asesinas llega a Univision: Fecha de estreno

La temporada 3 de Mujeres Asesinas regresa para cautivar y estremecer a la audiencia con relatos inspirados en hechos reales. Esta producción, que combina suspenso y drama, ahora llega a Univision para que los fans revivan los mejores momentos.

Mujeres Asesinas
Mujeres Asesinas
Imagen ViX

¿De qué trata la serie Mujeres Asesinas?

PUBLICIDAD

Más sobre Mujeres Asesinas serie

Mujeres Asesinas llega a Univision: Fecha de estreno
0:30

Mujeres Asesinas llega a Univision: Fecha de estreno

ViX
Mujeres Asesinas, final explicado del capítulo 8: ¿Qué le hizo el estilista a la hija de Marta?
3 mins

Mujeres Asesinas, final explicado del capítulo 8: ¿Qué le hizo el estilista a la hija de Marta?

ViX
Mujeres Asesinas 3: ¿Los horrores del capítulo 8 con Eileen Yáñez sí pasaron en la vida real?
3 mins

Mujeres Asesinas 3: ¿Los horrores del capítulo 8 con Eileen Yáñez sí pasaron en la vida real?

ViX
Final explicado del capítulo 7 de Mujeres Asesinas: ¿Anabel realmente quería matar a su abusador?
2 mins

Final explicado del capítulo 7 de Mujeres Asesinas: ¿Anabel realmente quería matar a su abusador?

ViX
Mujeres Asesinas 3: Azul Guaita vivió algo similar a lo que vemos en el capítulo que protagoniza
2 mins

Mujeres Asesinas 3: Azul Guaita vivió algo similar a lo que vemos en el capítulo que protagoniza

ViX
Mujeres Asesinas 3: El oscuro capítulo de Scarlet Gruber está basado en esta cruel historia real
3 mins

Mujeres Asesinas 3: El oscuro capítulo de Scarlet Gruber está basado en esta cruel historia real

ViX
Mujeres Asesinas 3: ¿El capítulo 5 con Mar Sordo es una historia real?
4 mins

Mujeres Asesinas 3: ¿El capítulo 5 con Mar Sordo es una historia real?

ViX
Mujeres Asesinas 3: ¿El capítulo de Angelique Boyer está inspirado en hechos reales?
3 mins

Mujeres Asesinas 3: ¿El capítulo de Angelique Boyer está inspirado en hechos reales?

ViX
Mujeres asesinas: El capítulo 3 'Fátima' está inspirado en esta historia de la vida real
3 mins

Mujeres asesinas: El capítulo 3 'Fátima' está inspirado en esta historia de la vida real

ViX
¿El capítulo de Bárbara de Regil en Mujeres Asesinas 3 está basado en un caso real? Te contamos
2 mins

¿El capítulo de Bárbara de Regil en Mujeres Asesinas 3 está basado en un caso real? Te contamos

ViX

Esta impactante serie narra casos de mujeres que cometieron homicidios, explorando los motivos psicológicos y sociales que las llevaron al límite. Cada episodio profundiza en historias donde el amor, la venganza, el maltrato o la desesperación desencadenaron actos fatales.

Cabe mencionar que la narrativa no justifica los crímenes, pero sí humaniza a sus protagonistas mostrando el contexto de opresión, engaños o violencia que las rodeaba.

Lejos de ser un simple drama policial, la serie utiliza estos casos extremos para reflexionar sobre la condición femenina en sociedades patriarcales y se convirtió en un referente televisivo que mezcla entretenimiento con reflexión social gracias a su potente narrativa.

Thumb Barbara de Regil Mujeres Asesinas
Thumb Barbara de Regil Mujeres Asesinas
Imagen ViX

¿Dónde puedo ver gratis la temporada 3 de Mujeres Asesinas?

La serie Mujeres Asesinas se transmitirá en Univision a partir del domingo 31 de agosto, en el horario 10P/9C.

¿Qué actrices han participado en Mujeres Asesinas?

En esta producción han participado reconocidas actrices como Cassandra Sánchez Navarro, África Zavala, Bárbara de Regil, Elyfer Torres, Yalitza Aparicio, Angelique Boyer, entre muchas otras.

Mujeres Asesinas
Mujeres Asesinas
Imagen ViX
Relacionados:
Mujeres Asesinas serieViX.Series ViX