Mujeres Asesinas 3: Azul Guaita vivió algo similar a lo que vemos en el capítulo que protagoniza

¿De qué trata el capítulo 7 de Mujeres Asesinas con Azul Guaita?

El episodio 7 de la tercera temporada de Mujeres Asesinas (en exclusiva en ViX) cuenta la historia de Anabel, una joven feminista que, tras la muerte de su padre, tiene que mudarse a casa del nuevo jefe de su mamá.

Desde el principio Anabel no confió en Lucio Imagen Mujeres Asesinas Tercera Temporada



Mientras su madre intenta adentrarse en el mundo inmobiliario, Lucio, su anfitrión, las recibe en su lujosa mansión.

PUBLICIDAD

Y aunque todo parece en orden, desde el primer día Anabel intuye que detrás de los saludables hábitos de Lucio, como practicar yoga y el vegetarianismo, se esconde su verdadera personalidad.

La mamá de Anabel tiene que trabajar para poder independizarse Imagen Mujeres Asesinas Tercera Temporada



Tras varios momentos incómodos en que el hombre la mira lascivamente, la acosa y la toca, Anabel cree que con un simple reclamo podrá frenarlo, pero no es así.

Un día se ofrece a llevarla al colegio y es ahí donde intenta abusar de ella. La joven se defiende y logra escapar, pero él la amenaza con hacerle daño a su madre si le cuenta algo.

Anabel logra escapar del primer intento de abuso de Lucio Imagen Mujeres Asesinas Tercera Temporada



Su cuarto se convierte en una prisión. Anabel ya no se siente segura ni para ir al baño, pues Lucio la acecha constantemente, esperando el momento para atacarla.

Una noche en que Anabel se queda sola en casa, el hombre entra a su habitación y abusa sexualmente de ella. Por miedo a poner en peligro a su madre, Anabel decide callar y cargar con esa pesadilla en silencio.

Anabel decide quedarse callada para no dañar a su madre Imagen Mujeres Asesinas Tercera Temporada

Mientras los ataques continúan, la mejor amiga de Anabel llega a esa casa tras su llamado de auxilio. Ahí le da la opción de decirle a su primo para que las ayude a vengarse de su abusador.

Le regala un cuchillo para su defensa y la convence de denunciar a su violador ante las autoridades, solo para encontrarse con un sistema judicial obsoleto y poco empático para las víctimas de abuso, lo que termina por desanimarla a seguir el proceso legal.

Finalmente, una noche su primo y amigos llegan a la casa de Lucio para robarle y hacerle pagar por lo que le hizo. Anabel, decidida, apuñala a su abusador hasta matarlo.

Anabel decide busca justicia a su manera Imagen Mujeres Asesinas Tercera Temporada

¿El capítulo de Azul Guaita en Mujeres Asesinas 3 está basado en hechos reales?

La respuesta es sí. El episodio 7 de la serie de ViX aborda el abuso sexual, una experiencia que vivió la propia Azul Guaita.

PUBLICIDAD

La actriz lo compartió públicamente en el podcast de Manu Barrios, donde reveló que fue víctima de abuso desde los 3 hasta los 12 o 13 años, por parte de un familiar.

Azul Guaita da vida a ´Anabel´ en el episodio 7 de Mujeres Asesinas 3 Imagen Mujeres Asesinas Tercera Temporada

¿Dónde ver Mujeres Asesinas temporada 3?