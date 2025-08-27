Mujeres Asesinas serie

Mujeres Asesinas temporada 2 llega a Univision: Cuándo se estrena la emocionante serie

La exitosa serie Mujeres Asesinas tendrá un reestreno en televisión, pues se transmitirán capítulos de la segunda y tercera temporada en la señal de Univision.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Mujeres Asesinas llega a Univision: Fecha de estreno

Mujeres Asesinas, con sus historias emotivas y desgarradoras, se sigue manteniendo como una de las series favoritas del público.

A lo largo de sus tres temporadas nos ha presentado casos de mujeres que, para protegerse a ellas y a su familia de situaciones violentas, toman decisiones extremas que las llevan a la cárcel.

¿Dónde puedo ver la segunda temporada de Mujeres Asesinas?

Univision transmitirá tres capítulos de la temporada 2 de esta emocionante serie en el horario 10P/9C, a partir del domingo 31 de agosto.

Además, puedes disfrutar completa la temporada 2 de Mujeres Asesinas en ViX, el mejor servicio de streaming en español y el más grande del mundo.

Mujeres Asesinas 2
Mujeres Asesinas 2
Imagen ViX

¿Cuáles episodios de la temporada 2 de Mujeres Asesinas se transmitirán en Univision?

La temporada lanzada, en 2024, cuenta con 8 capítulos en total y estos son los que podrás disfrutar en Univision.


  • Capítulo 1, 'Rosario' (domingo 31 de agosto): Una mujer es acusada de ser la autora intelectual del linchamiento de policías y debido a las amenazas que reciben sus hijos, la llevan a cometer dos crímenes.
  • Capítulo 2, 'Esmeralda' (domingo 21 de septiembre): Tras conocer a Alex, un encantador compañero, en la universidad, Esmeralda cree
  • Capítulo 6, 'Aurora'(domingo 28 de septiembre): Una mujer inteligente y hermosa que no ha tenido suerte en el amor, cree haber encontrado su pareja perfecta hasta que la violencia se hace presente.
Mujeres Asesinas 2
Mujeres Asesinas 2
Imagen ViX

Los capítulos de Mujeres Asesinas tempodada 3 que se reestrenarán en Univision

Para deleite del público, Univision también integrará a su barra de programación los siguientes capítulos de la última temporada de Mujeres Asesinas.

Capítulo 2, 'Raquel' (domingo 14 de septiembre): Tras luchar por la custodia, Raquel descubre una verdad espeluznante y busca su propia justicia. Sola y desesperada, toma una decisión irreversible y trágica.
Capítulo 4, 'Pilar' (domingo 7 de septiembre) : Tras perder a su bebé, Pilar ofrece dinero a su empleada embarazada para que críe a su hijo. Cuando el violento marido de la joven las amenaza, Pilar reacciona con desesperación, sacrificándolo todo por el deseo de ser madre.

¿Quiénes son las actrices que protagonizan los episodios de Mujeres Asesinas temporadas 2 y 3?

Las famosas encargadas de protagonizar los episodios de la temporada 2 son:

  • Elyfer Torres: A quien conocemos de la popular serie 'Betty en NY'.
  • Carolina Miranda: La exreina de belleza saltó a la fama con la serie 'Señora de Acero'.
  • Tessa Ia: Además de ser actriz, se desempeña como cantante y ha destacado por sus papeles en las películas' Después de Lucía' y 'Camino a Marte'.

De la temporada tres:

  • Bárbara de Regil: La protagonista de la serie de ViX, 'Lalola', causó impacto con su intensa actuación.
  • Angelique Boyer: Es una reconocida reina de las telenovelas por aparecer en clásicos de la televisión mexicana como 'Teresa', 'Corazón Salvaje' y 'Rebelde', las cuales puedes ver en ViX.
Mujeres Asesinas 2
Mujeres Asesinas 2
Imagen ViX
