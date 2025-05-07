Mujeres asesinas: ¿Quién es quién en la temporada 3? Elenco y personajes

Las actrices de la tercera temporada de Mujeres asesinas

Conoce quiénes son las actrices y qué personajes interpretan en la temporada 3 de la serie de ViX, que se estrena este próximo 16 de mayo.

Cassandra Sánchez Navarro es Adriana en Mujeres asesinas





Adriana es una madre que, tras años de maltrato físico y psicológico, llega al límite cuando se da cuenta de la vulnerabilidad en la que también viven sus hijos.

Encerrada en una 'jaula de oro' y arrepentida de algunas decisiones que tomó en su juventud, se da valor para tomar el control de su vida y proteger a su familia... a cualquier costo.

Cassandra Sánchez Navarro en el set de Mujeres Asesinas Imagen TelevisaUnivision

Bárbara de Regil es Raquel en Mujeres asesinas

Raquel vive con el miedo constante de perder a su hijo. Aunque intenta hacer lo correcto, las circunstancias la sobrepasan.

Todo el tiempo está angustiada, con un nudo en la garganta y atrapada en una vida que ella no eligió. Sin embargo, es el propio miedo el que la empuja a un punto de no retorno.

Bárbara de Regil interpreta a una madre que lucha por su hijo en Mujeres Asesinas Imagen TelevisaUnivision

Mar Sordo es Kenya en Mujeres asesinas

Kenya es una joven universitaria que llega a vivir sola en una gran ciudad. Sin haberlo planeado, queda embarazada y se ve envuelta en una difícil situación, sin el apoyo de sus padres ni recursos económicos.

Cree encontrar protección en un hombre que le ofrece ayuda, pero nada será como esperaba. La soledad y la desesperación marcarán su destino.

Mar Sordo es Tania, una adolescente desamparada en Mujeres Asesinas Imagen TelevisaUnivision

Angelique Boyer es Pilar en Mujeres asesinas

Pilar parece tenerlo todo: belleza, privilegios y un esposo amoroso. Sin embargo, la presión de tener un hijo para cumplir con las expectativas familiares la lleva a considerar métodos poco convencionales para lograrlo. Sus decisiones desatarán una cadena de consecuencias irreversibles.

Angelique Boyer interpretando a Pilar en Mujeres Asesinas Imagen TelevisaUnivision

Scarlet Gruber es Nayeli en Mujeres asesinas

Nayeli fue abandonada cuando era niña y forzada a trabajar en un prostíbulo, donde vivió encadenada y sufriendo terribles abusos.

Tras escapar con la ayuda de un buen samaritano, intenta reconstruir su vida. Pero cuando se reencuentra con su abusador en una feria, el pasado resurge con violencia... y busca justicia.

Scarlet Gruber intepretará una mujer con un pasado difícil en Mujeres Asesinas Imagen TelevisaUnivision

Eileen Yáñez es Martha en Mujeres asesinas

Martha es una mujer brillante, pero ha cometido errores, especialmente por amor. Sus hijas son su prioridad, aunque al sentirse traicionada por ellas y su pareja, y verlas en peligro, decide actuar.

Sus elecciones estarán marcadas por el dolor y la inseguridad, así que cambiarán su destino para siempre.

Eileen Yáñez es Martha, una mujer marcada por sus decisiones en Mujeres Asesinas Imagen TelevisaUnivision

Yare Santana es Fátima en Mujeres asesinas

La actriz cubana, reconocida por 'Y llegaron de noche', encarna a una mujer que lucha contra la opresión y la injusticia en su entorno.

Yare Santana en escena de Mujeres Asesinas Imagen TelevisaUnivision

Azul Guaita es Anabel en Mujeres asesinas

Famosa por su actuación en 'La mujer del diablo', Azul interpreta a una joven que lucha contra las adversidades impuestas por quienes la rodean.

Azul Guaita y su personaje Anabel en Mujeres Asesinas Imagen TelevisaUnivision



La temporada 3 de Mujeres asesinas promete llevarnos nuevamente a experimentar emociones extremas, siendo testigos del sufrimiento y lucha de estas mujeres. Te invitamos a seguir el gran estreno de la tercera temporada este 16 de mayo, solo por ViX.