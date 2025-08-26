Mujeres Asesinas 3 se transmitirá en Univision: Conoce la fecha de estreno y todos los detalles

Video Mujeres Asesinas llega a Univision: Fecha de estreno

En sus tres tempodas, Mujeres Asesinas ha impactado a la audiencia con casos estremecedores y actuaciones memorables.

¿De qué trata la serie Mujeres Asesinas que se estrena en Univision?

PUBLICIDAD

La serie es un drama inspirado en casos reales, que explora los motivos psicológicos y sociales que llevaron a mujeres comunes a cometer crímenes.

Cada episodio es independiente de los demás y profundiza en historias impactantes que desencadenaron en actos fatales. La serie combina suspenso con una reflexión sobre la violencia de género y la justicia.

Mujeres asesinas: elenco y personajes Imagen TelevisaUnivision

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 3 de Mujeres Asesinas?

La tercera temporada de la serie consta de 8 episodios, cada uno centrado en un caso diferente.





Capítulo 1, Adriana: Atrapada en un matrimonio abusivo con un criminal, Adriana lucha por proteger a sus hijos mientras toma decisiones desesperadas que sellan su destino.

Atrapada en un matrimonio abusivo con un criminal, Adriana lucha por proteger a sus hijos mientras toma decisiones desesperadas que sellan su destino. Capítulo 2, Raquel: Tras luchar por la custodia, Raquel descubre una verdad espeluznante y busca su propia justicia. Sola y desesperada, toma una decisión irreversible y trágica.

Tras luchar por la custodia, Raquel descubre una verdad espeluznante y busca su propia justicia. Sola y desesperada, toma una decisión irreversible y trágica. Capítulo 3, Fátima: La apasionada relación de un ejecutivo exitoso con un artista evoluciona hacia una relación controladora. A medida que su mundo se desenreda, Fátima da un paso irreversible.

La apasionada relación de un ejecutivo exitoso con un artista evoluciona hacia una relación controladora. A medida que su mundo se desenreda, Fátima da un paso irreversible. Capítulo 4, Pilar: Tras perder a su bebé, Pilar ofrece dinero a su empleada embarazada para que críe a su hijo. Cuando el violento marido de la joven las amenaza, Pilar reacciona con desesperación, sacrificándolo todo por el deseo de ser madre.

Tras perder a su bebé, Pilar ofrece dinero a su empleada embarazada para que críe a su hijo. Cuando el violento marido de la joven las amenaza, Pilar reacciona con desesperación, sacrificándolo todo por el deseo de ser madre. Capítulo 5, Kenya: La protagonista enfrenta un embarazo inesperado, abandono y violencia. Al intentar salvar a su hija de un hombre peligroso, toma una decisión extrema que la lleva a prisión.

La protagonista enfrenta un embarazo inesperado, abandono y violencia. Al intentar salvar a su hija de un hombre peligroso, toma una decisión extrema que la lleva a prisión. Capítulo 6, Nayeli: Abandonada de niña y mantenida cautiva, Nayeli escapa. Cuando reconstruye su vida, su oscuro pasado regresa. Enfrenta a su torturador, pero escapar no garantiza libertad.

Abandonada de niña y mantenida cautiva, Nayeli escapa. Cuando reconstruye su vida, su oscuro pasado regresa. Enfrenta a su torturador, pero escapar no garantiza libertad. Capítulo 7, Anabel: Una estudiante se ve forzada a mudarse a la casa de Lucio, la nueva pareja de su mamá. Él comienza a abusar de Anabel, lo cual la lleva a tomar una decisión inesperada.

Una estudiante se ve forzada a mudarse a la casa de Lucio, la nueva pareja de su mamá. Él comienza a abusar de Anabel, lo cual la lleva a tomar una decisión inesperada. Capítulo 8, Martha: Marta está dispuesta a todo con tal de protegerse a ella y a sus hijas de cualquier hombre que quiera propasarse.

Mujeres Asesinas Imagen ViX

¿Quiénes son las a

ctrices de la temporada 3 de Mujeres Asesinas?

El elenco femenino incluye a reconocidas intérpretes en el mundo del espectáculo:

Cassandra Sánchez Navarro, Bárbara de Regil, Yare Santana, Angelique Boyer, Mar Sordo, Scarlet Gruber, Azul Guaita y Eileen Yañez.

Mujeres Asesinas temporada 3, capítulo 8. Imagen Mujeres Asesinas temporada 3.

¿Cuándo se estrena la serie Mujeres Asesinas en Univision?

Mujeres Asesinas llega a Univision el próximo domingo 31 de agosto, en el horario 10P/9C.