Mujeres Asesinas 3 se transmitirá en Univision: Conoce la fecha de estreno y todos los detalles

En sus tres tempodas, Mujeres Asesinas ha impactado a la audiencia con casos estremecedores y actuaciones memorables.

¿De qué trata la serie Mujeres Asesinas que se estrena en Univision?

La serie es un drama inspirado en casos reales, que explora los motivos psicológicos y sociales que llevaron a mujeres comunes a cometer crímenes.

Cada episodio es independiente de los demás y profundiza en historias impactantes que desencadenaron en actos fatales. La serie combina suspenso con una reflexión sobre la violencia de género y la justicia.

Mujeres asesinas: elenco y personajes
¿Cuántos capítulos tiene la temporada 3 de Mujeres Asesinas?

La tercera temporada de la serie consta de 8 episodios, cada uno centrado en un caso diferente.


  • Capítulo 1, Adriana: Atrapada en un matrimonio abusivo con un criminal, Adriana lucha por proteger a sus hijos mientras toma decisiones desesperadas que sellan su destino.
  • Capítulo 2, Raquel: Tras luchar por la custodia, Raquel descubre una verdad espeluznante y busca su propia justicia. Sola y desesperada, toma una decisión irreversible y trágica.
  • Capítulo 3, Fátima: La apasionada relación de un ejecutivo exitoso con un artista evoluciona hacia una relación controladora. A medida que su mundo se desenreda, Fátima da un paso irreversible.
  • Capítulo 4, Pilar: Tras perder a su bebé, Pilar ofrece dinero a su empleada embarazada para que críe a su hijo. Cuando el violento marido de la joven las amenaza, Pilar reacciona con desesperación, sacrificándolo todo por el deseo de ser madre.
  • Capítulo 5, Kenya: La protagonista enfrenta un embarazo inesperado, abandono y violencia. Al intentar salvar a su hija de un hombre peligroso, toma una decisión extrema que la lleva a prisión.
  • Capítulo 6, Nayeli: Abandonada de niña y mantenida cautiva, Nayeli escapa. Cuando reconstruye su vida, su oscuro pasado regresa. Enfrenta a su torturador, pero escapar no garantiza libertad.
  • Capítulo 7, Anabel: Una estudiante se ve forzada a mudarse a la casa de Lucio, la nueva pareja de su mamá. Él comienza a abusar de Anabel, lo cual la lleva a tomar una decisión inesperada.
  • Capítulo 8, Martha: Marta está dispuesta a todo con tal de protegerse a ella y a sus hijas de cualquier hombre que quiera propasarse.
Mujeres Asesinas
¿Quiénes son las a

ctrices de la temporada 3 de Mujeres Asesinas?

El elenco femenino incluye a reconocidas intérpretes en el mundo del espectáculo:
Cassandra Sánchez Navarro, Bárbara de Regil, Yare Santana, Angelique Boyer, Mar Sordo, Scarlet Gruber, Azul Guaita y Eileen Yañez.

Mujeres Asesinas temporada 3, capítulo 8.
Mujeres Asesinas temporada 3, capítulo 8.
¿Cuándo se estrena la serie Mujeres Asesinas en Univision?

Mujeres Asesinas llega a Univision el próximo domingo 31 de agosto, en el horario 10P/9C.

Con su mezcla de thriller y denuncia social, la serie promete mantener a la audiencia al borde del sillón. ¡No te pierdas su estreno!.

