Mujeres Asesinas 3: ¿Los horrores del capítulo 8 con Eileen Yáñez sí pasaron en la vida real?

El capítulo 8 de la tercera temporada de Mujeres Asesinas ya está disponible en ViX, el mejor servicio de streaming en español. Pero, ¿la historia de Marta (interpretada por Eileen Yáñez) está basada en hechos reales? Esto es lo que tienes que saber al respecto.

Por:Ericka Chavez
Video Mujeres Asesinas temporada 3 Resumen capítulo 8 Marta

La temporada 3 de Mujeres Asesinas tiene impactados a los fans, gracias a sus historias crudas y desgarradoras.

Así como ocurrión con el episodio 7 de Azul Guaita que está inspirado en hechos reales, ahora los seguidores de la serie de ViX se preguntan si el capítulo 8 con Eileen Yáñez también está basado en alguna historia de la vida real.

¿De qué trata el capítulo 8 de la tercera temporada de Mujeres Asesinas?

La historia nos presenta a Marta, una mujer que, desde una temprana edad, ha sufrido debido a las malas acciones de diversos hombres.

En su juventud, Marta destacó por su talento e inteligencia. Cuando estudiaba en la universidad, un compañero llamado Pablo le ayudó a entrar a trabajar al banco donde él también era un empleado. Después, él se convirtió en su jefe y también se enamoraron.

No pasó mucho tiempo antes de que Pablo se metiera en malos pasos. Además, convenció a Marta de que lo ayudara a 'maquillar' reportes para quedarse con dinero del banco. Aunque ella estaba dudosa, aceptó. Como era de esperarse, esos negocios ilícitos lo llevaron a la cárcel.

Eileen Yáñez como Marta en Mujeres Asesinas 3.
Eileen Yáñez como Marta en Mujeres Asesinas 3.
Imagen Mujeres Asesinas temporada 3.

Cuando Pablo fue encarcelado, Marta ya estaba embarazada de sus gemelas. Sin nadie que la ayudara, encontró en Rudy, otro compañero de trabajo, el apoyo que necesitaba. Él se convirtió en su pareja y le ayudó a criar a sus hijas.

Todo parecía marchar mejor en su vida, hasta que su hija Ana, con tan solo 15 años, le comentó que quería empezar a trabajar en una estética cerca de su casa. Aunque renuente, Marta le dio permiso.

Luego, la protagonista del capítulo 8 de la serie de ViX se dio cuenta de que Salvador —el dueño de la estética— había forzado una relación sentimental con su hija e intentó separarlos, pero Ana se negó a pesar de la gran diferencia de edad.

Eileen Yáñez como Marta en Mujeres Asesinas 3.
Eileen Yáñez como Marta en Mujeres Asesinas 3.
Imagen Mujeres Asesinas temporada 3.


Cuando Marta se enteró de que su hija esperaba un bebé de Salvador, no pudo contener más su enojo. Corrió hasta su estética y lo mató con sus propias manos. Por ese crimen, pasó 10 años en la cárcel.

Durante ese tiempo, las cosas en su vida familiar cambiaron mucho. Rudy y Norma, la otra de sus gemelas, iniciaron una relación y hasta tuvieron un hijo.

Un día después de salir libre, Marta fue a su casa para confrontar a Rudy por tener una relación con quien, se suponía, consideraba su propia hija. En medio de la discusión, la mujer le disparó por detrás a su expareja .

Eileen Yáñez como Marta en Mujeres Asesinas 3.
Eileen Yáñez como Marta en Mujeres Asesinas 3.
Imagen Mujeres Asesinas temporada 3.

Mujeres Asesinas 3: ¿El capítulo 8 con Eileen Yáñez es una historia real?

Aunque el episodio no se especifica que la historia de Marta haya pasado en la vida real, sí aborda temas latentes en la actualidad, como la falta de oportunidades para las madres solteras, especialmente las más jóvenes.

También toca el tema del abuso en menores. El abuso infantil se define como “todo contacto y/o actividad sexual entre una niña, niño, adolescente y una persona que ejerce una posición de poder sobre él o ella”. En ocasiones, dicha persona obtiene el consentimiento del menor por medio de engaños, como posiblemente sucedió entre Ana y Salvado.

Aunque ella ya era una adolescente cuando inició la relación con el estilista, aún era menor de edad y él usó la diferencia de años entre ellos para convencerla de hacer algo que podía dañar su vida.

Eileen Yáñez como Marta en Mujeres Asesinas 3.
Eileen Yáñez como Marta en Mujeres Asesinas 3.
Imagen Mujeres Asesinas temporada 3.

¿Dónde ver Mujeres Asesinas temporada 3?

Todos los capítulos de la tercera temporada de Mujeres Asesinas ya están disponibles en ViX.

