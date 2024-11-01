Elecciones en Estados Unidos 2024

¿Qué dicen los candidatos a la Presidencia sobre la inmigración? Conoce cada propuestas en este podcast

¿Tienes dudas sobre las propuestas migratorias de Trump y Harris? El podcast de Guía Migratoria te ofrece el análisis más completo para que estés bien informado, de cara a las Elecciones en Estados Unidos 2024.

Por:
Univision
Harris y Trump presentaron propuestas migratorias radicalmente opuestas.
En el podcast de ‘Guía migratoria’ te traemos un episodio que despejará todas tus dudas sobre las propuestas de los candidatos y de cómo estas pueden impactar en el futuro de millones de inmigrantes. Conoce lo que dice cada uno de los candidatos, rumbo a las Elecciones en Estados Unidos 2024.

Tolerancia Cero, Proyecto 2025, endurecer más la seguridad en la frontera… La carrera electoral ha estado llena de rumores. Lo cierto es que Donald Trump y Kamala Harris presentaron propuestas migratorias radicalmente opuestas, y el abogado Armando Olmedo y el periodista Jorge Cancino se dieron a la tarea de analizarlas en profundidad.

Además de revisar en detalle las propuestas, Olmedo y Cancino te explican qué tan factible es que se lleven a cabo. Mucho depende del apoyo de demócratas y republicanos en el Congreso y de largas batallas legales.

‘Guía migratoria’ es un podcast que nace con la finalidad de hablar sobre los derechos de permanencia en Estados Unidos y aclarar todas tus dudas sobre este complejo tema. En este show encontrarás las últimas noticias sobre migración, análisis claros y los mejores consejos sobre cómo vivir en Estados Unidos de forma legal.

Escucha ‘Guía migratoria’ en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, y el canal de youtube de Uforia Podcasts, y mantente al día con las últimas actualizaciones sobre políticas migratorias y cómo estas pueden afectar tu estatus.


