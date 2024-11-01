¿Dónde seguir las Elecciones en Estados Unidos 2024 en podcasts?

Información actualizada al instante sobre las Elecciones en Estados Unidos 2024

A pocos días para las elecciones presidenciales, te ofrecemos información actualizada al momento en nuestros podcast informativos: Noticias Univision 24/7. Escúchalos y no te pierdas un solo detalle de este proceso que tiene como máximos protagonistas a Kamala Harris y a Donald Trump.

¿Qué dicen las encuestas más recientes? ¿Cómo se perfilan J.D. Vance y Tim Walz? A lo largo del día el podcast de Univision Noticias te trae las noticias más importantes de esta carrera electoral, en las voces de periodistas tan prestigiosos como Ilia Calderón y Jorge Ramos.

Lo que está pasando dentro del Partido Demócrata y el Partido Republicano, el avance de la votación y lo último de este proceso electoral puedes escucharlo en Noticias 24/7. Además, no te pierdas los agudos análisis políticos de Luis Carlos Velez o los temas del momento explicados en detalle por Elian Zidan.

Y, haciendo contrapeso al poder, Jorge Ramos trae entrevistas en profundidad sobre los temas más controversiales de estas elecciones presidenciales en su podcast Contrapoder