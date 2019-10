Jessica y Gemaliz quedan en la cuerda floja en Reina de la Canción: Azucena ya dijo adiós

Una fuerte laringitis ocasionó que Jessica Núñez no entregara el 100% en el escenario de Reina de la Canción. Otra que no logró lucir como esperaba fue Gemaliz Porrata, a quien le faltó emoción a la hora de ofrecer una interpretación excelsa. Por esto, tras su par de interpretaciones, Olga Tañón, Joss Favela y Natti Natasha las enviaron a votación popular, y ahora será el público el que elija a la que debe continuar su camino en la carrera por convertirse en la próxima gran exponente de la música latina.

La competencia comenzó con un toque de nostalgia. La mexicana Gladys Ruiz, quien confesó lo mucho que le ha costado superar la muerte de su padre, interpretó el tema 'Me vas a extrañar', de Joss Favela. Una vez que temrinó su performance, los jueces elogiaron su voz pero comentaron que le faltó un poco de aire al cantar.

La siguiente en presentarse ante el jurado fue la boricua de Orlando, Gemaliz Porrata. Esta participante también escogió un tema de Joss Favela para cantar. Con 'La mejor versión de mí', interpretada por Natti Natasha, Gem hizo que el público irrumpiera en aplausos en tres ocasiones. Aunque la audiencia no pudo contener la emoción ante esta interpretación, Olga, Joss y Natti notaron que, pese a su "voz espectacular", la joven de 19 años se quedó corta con su interpretación y notaron que no se sintió cómoda cantado en español.



Luego de estas duras críticas, la competencia siguió su curso. La sorpresa de la noche la puso "la Bad Kitty", Navile Rox, quien dejó a un lado sus playeras plus size y se presentó al show con una falda mini en color rosa y un top a tono. El cambio de look no pasó desapercibido por Olga Tañón, quien la comparó con una de las "muñequitas futuristas" que tiene su hija Gabriela. Quien se concentró en la interpretación fue Joss Favela, el más detallista de los jueces, le dijo que en sus próximas interpretaciones debe "mejorar algunos detalles".