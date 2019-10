Gemaliz Porrata la concursante que siente que "puede volar" con esta canción

Gemaliz no es nueva en el escenario, desde la escuela secundaria le encontró el gusto a presentarse ante el público. Su primera actuación fue en teatro musical haciendo el protagónico de 'Legally Blonde'; más tarde actuó en 'In The Hights'. En la escuela estuvo nominada en varias ocasiones como Mejor actriz principal.

Su canción favorita es “I am Alive”, de Celine Dion porque la cantaba desde pequeña con su mamá: "Me gusta que dice que tengo alas y puedo volar. Con esta canción siempre he sentido que no importa lo que nos pase; si abrimos las alas, podemos volar sobre los problemas".