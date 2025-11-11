¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son las pistas que dejaron los personajes en el quinto programa

Video JuanPa Zurita impacta con su disfraz del quinto programa de ¿Quién es la Máscara?

Lo que acabamos de testificar en el quinto programa de ¿Quién es la Máscara? 2025 fue una pequeña muestra de magia y talento puro que nos regalaron los personajes que se presentaron en el escenario.

Esta ocasión vimos los enfrentamientos entre Metaliebre, Carro Ñero, María Ovina, Hieny Fer, Samurái, Ruby Gloss y Mini Chang, siendo estos dos últimos personajes los que perdieron su máscara y revelaron que detrás de ellos se encontraba Cynthia Klitbo y Maribel Guardia, respectivamente.

Imagen TelevisaUnivision

Estas son las pistas que dejaron los personajes en la quinta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025

Metaliebre

Metaliebre amaneció cerca de un teatro y no sabe qué hace ahí pero se cargaba un estilazo y lucía más guapo que el 'Albertano'.

El estar desorientado se lo debe al cilantro y al perejil de la cena, pero es su momento de brillar y pide que todos lo apoyen en su nueva aventura.

María Ovina

Se fue de Perú para ir a un musical de la gran ciudad, donde todo parece cantarse distinto, hasta s u historia suena con acento caribeño. Además es fan de mezclar lo antiguo con lo moderno.

Es tal para cual con el fuego y en su tierra hasta los pasos se hacen a la medida pero cuidado, no es quien creemos que es.

Hieny Fer

Hieny no se decidía si hacer un corto con sus amigos o una película, pero si fuera una cinta que sea una de acción, explosiva, o mejor un musical como 'Chicago', 'Vaselina' o 'Frozen'.

Tampoco se negaba a hacer la nueva versión de 'Cantando Bajo la Lluvia', pero con estas lluvias puede que suba la marea y termine naufragando en altamar.

Samurái

Este guerrero dragón nos presentó a su perrito Toto y ambos están atravesando un gran desastre, aunque no es el primero que enfrentan. Recordó su gran pérdida, algo que siempre está en su corazón.

En el sendero amarillo tal vez encuentra la valentía de enfrentar a las momias, así como lo hizo el Santo.

Carro Ñero

Esta ave se sinceró y reveló que quedó huérfano a los 9 años, y aunque le lloviera, su abuela fue quien le dio la escuela. Quiso resguardarse en un albergue para recuperar su amor propio y lo encontró en tres meses entre rezos.

Cambió su nombre, pues creyó que con eso acabaría con su miseria pero fue la comedia que lo hizo salir. Pese a que fue abandonado hizo la promesa de ayudar a quienes más lo necesiten.

Imagen TelevisaUnivision