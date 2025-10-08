TV SHOWS
¿Quién es la Máscara? 2025: ¿A qué hora se estrena la séptima temporada?

Estamos a unos días de disfrutar el estreno mundial de '¿Quién es la Máscara?' 2025 y aquí te contamos a qué hora se transmitirá por Univision

Por:Gladys Tello
Tras una larga espera, finalmente estamos a unos cuántos días de disfrutar el gran estreno de '¿Quién es la Máscara?' 2025 por Univision.

Uno de los realities más enigmáticos y divertidos de la televisión está muy cerca de empezar, por lo que es importante conocer algunos detalles de esta temporada, como la fecha y hora exacta de su arranque.

¿A qué hora es el gran estreno de '¿Quién es la Máscara?' 2025?

Como ya habíamos adelantado, el divertidísimo Omar Chaparro regresa como conductor de esta temporada y la actriz puertorriqueña, Kiara Liz, será la cohost del programa.

Además de que veremos más misterios y números musicales más elaborados, gracias a la incorporación de la Inteligencia Artificial, en esta séptima edición 18 famosos serán los que tratarán de mantenerse con un bajo perfil, con la finalidad de entretener y despistar tanto a fans como a los investigadores.

Hablando de, el panel de investigadores promete tener los sentidos más afilados que nunca, pues Anahí, Carlos Rivera y Juanpa Zurita regresan como el equipo de expertos en desenmascarar celebridades y vienen apoyados de Ana Brenda Contreras, quien se une a la misión tras haber sorprendido en la sexta temporada como 'Ranastacia'.

Aunque los investigadores tendrán el poder de salvar a algún personaje tras un detallado análisis, el público tendrá la última palabra para decidir quién sale de la competencia, y por supuesto, perderá su máscara.

En el sitio oficial, poco a poco te iremos develando más detalles de '¿Quién es la Máscara?' 2025, reality que tendrá su gran estreno el domingo 12 de octubre, en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision.

