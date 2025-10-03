¿De qué trata ¿Quién es la Máscara? 2025, el divertido reality de misterio que llega a Univision?

Video ¡'¿Quién es la Máscara?' está de regreso con una impactante séptima temporada!

Estamos a unos cuantos días de volver a disfrutar las ocurrencias que sólo se viven en '¿Quién es la Máscara?', un programa donde diversas celebridades crean un alter ego y saltan al escenario para mostrar su talento.

Si eres nuevo en el universo de este reality, no te preocupes, que aquí te contaremos cómo se desarrolla la dinámica del programa y cómo a lo largo de la emisión varios famosos quedan con la identidad al descubierto.

¿De qué trata el reality de '¿Quién es la Máscara?'?

En esta séptima edición habrán 18 celebridades, quienes están encargadas de dar vida a icónicos personajes de lo que te puedas imaginar, como animales, objetos, frutas o hasta seres de otro mundo.

Antes de que pasen a ofrecer su show, Omar Chaparro, quien regresa como conductor, les hará un par de preguntas sobre su vida personal y profesional, para que los investigadores empiecen a recabar pistas y empezar a teorizar quién podría esconderse.

Después, los personajes darán números musicales donde todo se pondrá en juego como el talento vocal, lo interpretativo, cómo bailan y si son capaces de brillar en el plató. Esto también representará una pista muy importante.

Estas pistas son la clave para empezar a descifrar qué famoso podría estar oculto, pues ahí se conoce más de su personalidad, en qué se desempeña, en qué proyectos ha estado o hasta cuestiones personales que pueden ser muy conocidas.

Esto también está representado en cápsulas donde rememoran un poco de su vida y carrera, aunque no todas pueden ser verdad y esto les dificulta la tarea a los investigadores.

Antes de que se vayan del escenario, los expertos tendrán que decir, primero el porqué llegaron a la conclusión que llegaron y después mencionar el nombre de la celebridad que piensan puede estar oculta tras la máscara.

Al final de la jornada y tras varios personajes que se presentaron, los investigadores empezarán a descartarlos y el que se quita la máscara será aquel que haya sido el más difícil de descifrar.