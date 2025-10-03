¿Quién es la Máscara? regresa con nuevos investigadores y grandes sorpresas

Video ¡'¿Quién es la Máscara?' está de regreso con una impactante séptima temporada!

El espectáculo más enigmático y sorprendente de la televisión latina está de regreso: ¿Quién es la Máscara? estrena su nueva temporada el domingo 12 de octubre a través de Univision, en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro.

Conducido por el carismático Omar Chaparro y con Kiara Liz como cohost, el programa promete más emoción, talento y misterio que nunca.

En esta edición, 18 celebridades se esconderán tras vistosos y excéntricos personajes, interpretando números musicales diseñados para entretener y despistar.

Cada actuación no solo busca ganarse la simpatía del público, sino también confundir al panel de investigadores, quienes deberán descifrar las pistas para descubrir quién se esconde tras la máscara.

¿Quiénes son los investigadores?

La mesa de investigación contará con rostros ya conocidos y una incorporación especial:

- Anahí

- Carlos Rivera

- Juanpa Zurita

- Ana Brenda Contreras (quien la temporada pasada sorprendió como “Ranastacia”)

Además, en distintos episodios habrá investigadores invitados y temáticas especiales que aportarán dinamismo y diversión.

En esta temporada, cada investigador tendrá la posibilidad de salvar a un personaje en el episodio que elijan, lo que podría cambiar el rumbo de la competencia.

El papel del público

Aunque los investigadores tendrán la tarea de analizar pistas y salvar a ciertos concursantes, será el público quien tenga la última palabra para decidir qué personaje debe revelar su identidad en cada episodio.

La dinámica continuará hasta que solo quede un ganador, quien se llevará el título de la temporada.

En esta edición, ¿Quién es la Máscara? sorprenderá con la incorporación de Inteligencia Artificial en la producción, con el fin de elevar la calidad y el impacto visual del show, diferenciándolo de temporadas anteriores.

Con nuevos personajes, un panel renovado de investigadores y la incorporación de Inteligencia Artificial, ¿Quién es la Máscara? promete una temporada inolvidable que combinará música, diversión y misterio.