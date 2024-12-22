¿Quién Es La Máscara? 2024: lágrimas de emoción y por primera vez el público votó para elegir al ganador en EU

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: Galilea Montijo se coronó como la campeona con Cacahuate Enchilado

La semana 10 de ¿Quién Es La Máscara? 2024 se realizó con tres finalistas: Huesito Peligroso, Freddie Verdury y Cacahuate Enchilado, los únicos tres que sobrevivieron a la competencia que inició con 20 personajes .



Los investigadores Anahí, Martha Hgareda, Carlos Rivera y Juanpa Zurita junto con el conductor Omar Chaparro fueron testigos del último triple combate, de donde salió el tercer lugar y, después, de un duelo a muerte que arrojaría al segundo y primer lugar de la temporada.

La Navidad llegó a ¿Quién Es La Máscara? 2024 con villancicos intepretados por los investigadores



El espíritu navideño se apoderó de la gran final de la sexta temporada y los investigadores abrieron pista con un performance acorde a la época.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Huesito Peligroso llegó dispuesto a demostrar todos su trucos en la gran final



El canino cantó ‘Nunca es Suficiente’ y se dijo muy feliz de haber llegado a la final, pues nunca esperó llegar tan lejos. Al dar sus pronósticos Anahí señlaó que Ana Layevska poría estar detrás de él. Juanpa dijo a Karol Sevilla, Martha Higareda a Sherlyn y Carlos Rivera a María Chacón.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Llegó Freddie Verdury con un encuentro con Santa Claus



La zanahoria presentó sus últimas pistas por medio de un encuentro con Santa y se dijo muy emocionado. Freddie Verdury cantó ‘Provenza’, y Juanpa no se resistió y bajó con él a compartir un trago de Ranch para celebrar. En cuanto a las apuestas, Anahí señaló a Miguel Rodarte, Martha Higareda a Luis Gerardo Méndez, Carlos Rivera a Ariel Miramontes y Juanpa a Ricardo Fastlicht.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Cachuate Enchilado dio más pistas para descubrir su identidad



El último en salir al triple combate fue Cacahuate Enchilado y dijo estar muy emocionado por llegar a la gran final. También tuvo su encuentro con Santa Claus y pidió ganar la competencia. Además, no dejó de hacer bromas con Omar Chaparro y en esta ocasión cantó el tema 'Espresso'. Los investigadores creen que Cacahuate puede ser Silvia Navarro, Cecilia Galliano, Consuelo Duval o Roxana Castellanos.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Omar pidió a los investigadores salvar a un personaje

Los investigadores se sorprendieron cuando Omar Chaparro pidió que salvaran a un personaje, ya que ellos pensaron que la decisión estaba a cargo del público. Tomados de las manos, los investigadores mencionaron a Freddy Verdury como el rescatado del primer triple combate. El público en el estudio votó por última ocasión en la temporada para salvar a un personaje. El que tuviera menos votos era automáticamente el tercer lugar de la temporada y se quitaría la máscara.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Huesito Peligroso resultó ser Daniela Luján



Antes de que Huesito Peligroso se quitara la máscara Anahí cambió su pronóstico de Ana Layevska a Daniela Luján, mientras el resto de sus compañeros se mantuvo con su apuesta. Al grito de "fuera máscara" Huesito reveló su verdadera personalidad y resultó ser Daniela Luján.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Freddie Verdury cantó en increíble dueto con Fey



Tras el destape de Huesito Peligroso, la zanahoria y el Cacahuate se enfrentaron en un último duelo, pero también quedaron abiertas las votaciones para que el público desde su casa eligiera al ganador. El primero de ellos se encargó de presentar un performance con la cantante Fey y su icónico tema ‘Azúcar Amargo’. Freddie Verdury se puso súper emotivo porque recordó que con esa canción conoció a su coneja y casi llegó a las lágrimas.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Cacahuate Enchilado cantó con Mónica Naranjo en la gran final

El segundo finalista tuvo también a una invitada de lujo, nada más ni nada menos que a la española Mónica Naranjo, artista que también ha sido investigadora en otras emisiones de ¿Quién Es La Máscara? a lo largo del mundo.

Anahí cantó su exitoso tema ‘Sálvame’ en la final de ¿Quién Es La Máscara? 2024



La investigadora puso a cantar a todo el estudio con su tema ‘Sálvame’, el cual presentó en una versión remix muy bailable que fue coreada en cada acorde por los investigadores.

Freddie Verdury, con Armando Hernández, es el segundo lugar de ¿Quién Es La Máscara? 2024 Estados Unidos



Omar Chaparro dio a conocer la votación de entre Freddie Verdury y Cacahuate Enchilada. El público decidió que la zanahoria quedara en segundo lugar de la temporada. Antes de destaparlo, Martha Higareda cambió su apuesta y dijo que Freddie Verdury era Armando Hernández. Al quitarse la máscara se descubrió el rostro del actor Armando Hernández, quien se dejó ver sumamente conmovido tras su destape. Los investigadores reconocieron el gran trabajo que hizo con el personaje y le aplaudieorn su gran talento.

Cacahuate Enchilado fue Galilea Montijo y ganó el primer lugar de ¿Quién Es La Máscara? 2024 en Estados Unidos



El destape de Cacahuate Enchilado también fue muy emotivo, pues los investigadores le dedicaron lindos mensajes desde antes de conocer su verdadera personalidad. Juanpa y Carlos Rivera decidieron cambiar su apuesta y señalaron a la conductora Galiela Montijo como la responsable de dar vida al personaje.