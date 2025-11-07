¿Qué sucederá con el botón 'sálvame' de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

Video ¿Qué musical impactó a los investigadores este 2 de noviembre en ¿Quién es la Máscara??

Desde la temporada pasada y por la llegada de Anahí como investigadora, se implementó el botón 'sálvame' en ¿Quién es la Máscara?, donde los investigadores podrían quitar de la eliminación a algún personaje, pero las consecuencias eran fatales.

Cada vez que el panel de investigadores lo presionaban para salvar a alguien, otro forzosamente debía tomar su lugar y perder su máscara, sin importar que previamente hubiera sido salvado por los mismos expertos o el público.

Esto sucederá con el botón 'sálvame' en ¿Quién es la Máscara? 2025

A muchos fans no les gustó esta regla, por lo que Miguel Ángel Fox los escuchó y mantuvo el botón pero con algunas modificaciones. Antes de iniciar la séptima temporada, el productor del reality explicó que los investigadores podían salvar a cualquier personaje sin que otro tomara su lugar, pero solamente lo podrían oprimir una vez en toda la emisión.

Es decir, cada experto tendría la oportunidad de hacerlo, pero nada más una ocasión a lo largo de esta edición. En resumidas cuentas, el botón sólo pudo ser presionado cuatro veces.

La primera vez ocurrió en la primera emisión cuando Ana Brenda Contreras decidió rescatar de la eliminación a Samurái.

En el segundo programa, JuanPa Zurita nuevamente lo usó pero para salvar a Rubby Gloss. En la tercera emisión Carlos Rivera rescató a Mini Chang.

Finalmente, en el cuarto programa Anahí le dio una nueva oportunidad a Capi Bara, quien estuvo a punto de perder su máscara.

Después de que los investigadores agotaran sus recursos por primera vez en esta séptima empezaremos a despedir a dos personajes en cada emisión.