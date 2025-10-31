TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Cuál es el investigador que no ha presionado el botón 'sálvame'? Te contamos

Tres investigadores ya usaron su única oportunidad de rescatar a un personaje de ser eliminado, pero uno de ellos todavía conserva esa oportunidad

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Omar Chaparro revela a qué personaje de ¿Quién es la Máscara? retaría a un duelo de baile

¿Quién es la Máscara? 2025 cambió las reglas de su juego. Se trata de su botón 'sálvame', el cual causó mucha polémica en la temporada pasada.

Recapitulando un poco, este botón sólo puede ser usado por los investigadores pero, anteriormente al ser presionado un personaje se salvaba de ser eliminado, pero otro forzosamente tenía que tomar su lugar y perder su máscara.

PUBLICIDAD

¿Qué investigador no ha usado el botón 'sálvame' en ¿Quién es la Máscara? 2025?

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

¿Qué personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 han sido rescatados por el botón de salvación?
2 mins

¿Qué personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 han sido rescatados por el botón de salvación?

¿Quién Es La Máscara?
Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 no logran descifrar a Hieny Fer: Estas fueron sus teorías
1 mins

Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 no logran descifrar a Hieny Fer: Estas fueron sus teorías

¿Quién Es La Máscara?
De Perú al escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son las apuestas de los investigadores sobre María Ovina
1 mins

De Perú al escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son las apuestas de los investigadores sobre María Ovina

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué temas interpretaron los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 en la tercera emisión?
2 mins

¿Qué temas interpretaron los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2025 en la tercera emisión?

¿Quién Es La Máscara?
¿Será comediante? Estas son las pistas que dio Maestro Bops en ¿Quién es la Máscara? 2025
1 mins

¿Será comediante? Estas son las pistas que dio Maestro Bops en ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
Carro Ñero enciende el escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son sus pistas
1 mins

Carro Ñero enciende el escenario de ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas son sus pistas

¿Quién Es La Máscara?
¿Cuáles son las pistas que dejó Mini Chang en ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Cuáles son las pistas que dejó Mini Chang en ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué personajes pasaron a la segunda ronda de ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Qué personajes pasaron a la segunda ronda de ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
Freddy y Germán Ortega son desenmascarados en ‘¿Quién es la Máscara?’ y así impactaron a los investigadores
3 mins

Freddy y Germán Ortega son desenmascarados en ‘¿Quién es la Máscara?’ y así impactaron a los investigadores

¿Quién Es La Máscara?
Estos son los 6 personajes que conquistaron este domingo en ¿Quién es la Máscara?
1 mins

Estos son los 6 personajes que conquistaron este domingo en ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara?

Al público no se le hacía justo que esto ocurriera, por lo que Miguel Ángel Fox, productor de este divertido y enigmático reality, escuchó las peticiones de los fans y optó por modificar las regla que envuelve a este poderoso botón.

En esta séptima emisión de ¿Quién es la Máscara? este instrumento permanece pero con una leve condición: cada investigador tiene la oportunidad de presionarlo sólo una vez en toda la temporada, por lo que deben de ser muy selectivos.

Aunque esta regla obligaría a que los expertos fueran más matemáticos a la hora de rescatar personajes, no han podido resistirse a los encantos que cada uno de ellos han mostrado en el escenario.

Ana Brenda Contreras, la nueva investigadora, no pudo resistirse y fue la primera en apretar el botón 'sálvame', pues no concebía que Samurái saliera de la competencia.

Después le siguió JuanPa Zurita, el investigador más experimentado del reality, quien no quiso perderse del gran talento que mostró Ruby Gloss.

El botón fue usado nuevamente por Carlos Rivera, más conocido como 'El Señor Intuición', que se no se conformó con la salida de Mini Chang, por lo que decidió darle una nueva oportunidad en la competencia.

Por lo que Anahí, la investigadora que ocasionó la implementación de este poderoso botón, todavía no ha salvado a algún personaje, por lo que tendrá que mover bien sus fichas en los próximos programas.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision y sigue de cerca el sitio oficial del reality.

Relacionados:
¿Quién es la Máscara?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX