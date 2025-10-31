¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Cuál es el investigador que no ha presionado el botón 'sálvame'? Te contamos

Video Omar Chaparro revela a qué personaje de ¿Quién es la Máscara? retaría a un duelo de baile

¿Quién es la Máscara? 2025 cambió las reglas de su juego. Se trata de su botón 'sálvame', el cual causó mucha polémica en la temporada pasada.

Recapitulando un poco, este botón sólo puede ser usado por los investigadores pero, anteriormente al ser presionado un personaje se salvaba de ser eliminado, pero otro forzosamente tenía que tomar su lugar y perder su máscara.

PUBLICIDAD

¿Qué investigador no ha usado el botón 'sálvame' en ¿Quién es la Máscara? 2025?

Al público no se le hacía justo que esto ocurriera, por lo que Miguel Ángel Fox, productor de este divertido y enigmático reality, escuchó las peticiones de los fans y optó por modificar las regla que envuelve a este poderoso botón.

En esta séptima emisión de ¿Quién es la Máscara? este instrumento permanece pero con una leve condición: cada investigador tiene la oportunidad de presionarlo sólo una vez en toda la temporada, por lo que deben de ser muy selectivos.

Aunque esta regla obligaría a que los expertos fueran más matemáticos a la hora de rescatar personajes, no han podido resistirse a los encantos que cada uno de ellos han mostrado en el escenario.

Ana Brenda Contreras, la nueva investigadora, no pudo resistirse y fue la primera en apretar el botón 'sálvame', pues no concebía que Samurái saliera de la competencia.

Después le siguió JuanPa Zurita, el investigador más experimentado del reality, quien no quiso perderse del gran talento que mostró Ruby Gloss.

El botón fue usado nuevamente por Carlos Rivera, más conocido como 'El Señor Intuición', que se no se conformó con la salida de Mini Chang, por lo que decidió darle una nueva oportunidad en la competencia.

Por lo que Anahí, la investigadora que ocasionó la implementación de este poderoso botón, todavía no ha salvado a algún personaje, por lo que tendrá que mover bien sus fichas en los próximos programas.

Imagen TelevisaUnivision