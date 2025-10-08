¿Quién es La Máscara? 2025 revoluciona sus reglas con el nuevo uso del botón ‘¡sálvame!’
Te contamos qué cambios tendrá el famoso 'botón sálvame' en la nueva temporada del programa.
La séptima temporada del reality más enigmático de la televisión mexicana está a punto de comenzar y promete ser la más sorprendente de todas. ¿Quién es La Máscara? 2025 regresa con 18 nuevos personajes que deslumbrarán con su talento, además de un cambio clave en la dinámica del famoso botón “¡sálvame!”, que transformará por completo el rumbo del programa.
Durante la conferencia de prensa celebrada este miércoles 8 de octubre, el productor Miguel Ángel Fox adelantó que esta nueva edición traerá un giro inesperado en el funcionamiento del botón que los investigadores utilizan para evitar que un concursante sea desenmascarado.
El “botón sálvame” cambia su poder en la competencia
En la temporada anterior, los investigadores podían usar el botón “sálvame” para rescatar a un personaje del inminente desenmascaramiento, pero a cambio, otro participante debía abandonar la competencia. Sin embargo, esta regla será eliminada en la edición 2025, así lo explicó su productor Miguel Ángel Fox.
Durante toda la temporada, los investigadores tendrán la posibilidad de salvar a un personaje segundos antes de que se quite la máscara, y podrán hacerlo una sola vez. Pero, a diferencia de antes, esta vez no se pondrá a otro en riesgo
El influencer e investigador Juanpa Zurita, quien ha sido parte del panel desde la primera temporada, añadió:
Ahora, cuando presionas el botón, simplemente salvas al personaje. No hay intercambio ni eliminación extra, y esto se implementó gracias a los comentarios del público
Con estos cambios, la competencia se vuelve más emocionante y justa, permitiendo que los personajes favoritos del público puedan continuar en el escenario por mérito propio.
No te pierdas el gran estreno mundial de ¿Quién es La Máscara? 2025 este domingo 12 de octubre por Univision.