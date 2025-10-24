¿Habrá dos eliminados en la tercera emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025? Esto reveló Omar Chaparro

Video Anahí confiesa que le gustaría ver a su 'mamá' en ¿Quién es la Máscara?

En la tercera emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025 conoceremos a Mini Chang, Carro Ñero, María Ovina, Sonaja, Chupón y Bebé, Hieny Fer y Maestro Bops, es decir, los últimos seis personajes de la temporada.

Entre ellos competirán para mantenerse en la competencia y continuar al lado de Tropi Coco, Samurái, Metaliebre, Federico García, Monsqueeze, Sonny Hámster, Capi Bara, Ruby Gloss, Tony Manguera y Nocturna.

¿Qué pasará en el tercer programa de ¿Quién es la Máscara? 2025?

En esencia, cada emisión dos personajes deben ser desenmascarados, pero en lo que llevamos del programa los investigadores no se han podido resistir al botón 'sálvame', rescatando a dos de ellos y quitándolos de la zona de riesgo.

Hablamos del primer programa donde Ana Brenda Contreras salvó en el último segundo a Samurái. Algo similar ocurrió en el programa dos, donde JuanPa Zurita apretó el botón para rescatar a Ruby Gloss, siendo Shiba Moon y Bebeeeee los desenmacarados de dichas emisiones, respectivamente.

Sin embargo, antes de finalizar el segundo programa Omar Chaparro comentó que en este domingo habrá dos personajes eliminados, pero eso dependerá totalmente de la decisión de los investigadores.