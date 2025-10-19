Estos son los personajes que te conquistarán hoy en ¿Quién es la Máscara? 2025
Seis nuevos personajes llegarán hoy al escenario de ¿Quién es la Máscara?; aquí te los presentamos
Este domingo 19 de octubre, ¿Quién es la Máscara? presenta en su segunda emisión seis nuevos personajes dispuestos a conquistar tu corazón con su ritmo, estilo y gran voz.
Aquí te presentamos a los seis queridos famosos que llegan al escenario esta noche para que no pierdas detalle:
- Ruby Gloss
- Bebeeeee
- Capi Bara
- Sonny
- Tony
- Nocturna
Descubre sus pistas y más de la mano de los investigadores y Omar Chaparro en esta impactante emisión de esta noche.
¿Cuál de ellos se ganará se convertirá en tu favorito? Conócelos y no pierdas detalle de esta nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? en su sitio oficial
