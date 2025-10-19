TV SHOWS
TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

Estos son los personajes que te conquistarán hoy en ¿Quién es la Máscara? 2025

Seis nuevos personajes llegarán hoy al escenario de ¿Quién es la Máscara?; aquí te los presentamos

Univision picture
Por:Univision
Video Anahí confiesa que le gustaría ver a su 'mamá' en ¿Quién es la Máscara?

Este domingo 19 de octubre, ¿Quién es la Máscara? presenta en su segunda emisión seis nuevos personajes dispuestos a conquistar tu corazón con su ritmo, estilo y gran voz.

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

¿Cuáles son las pistas que dejó Monsqueeze en ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos
1 mins

¿Cuáles son las pistas que dejó Monsqueeze en ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

¿Quién Es La Máscara?
¿Qué pistas dio Federico García en el arranque de ¿Quién es la Máscara? 2025?
1 mins

¿Qué pistas dio Federico García en el arranque de ¿Quién es la Máscara? 2025?

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: Estas fueron las canciones que sonaron en el primer programa
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: Estas fueron las canciones que sonaron en el primer programa

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué personajes han sido eliminados?
1 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué personajes han sido eliminados?

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué personajes se presentaron en la primera emisión?
2 mins

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué personajes se presentaron en la primera emisión?

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién se esconde en Metaliebre? Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 tienen sus sospechas
1 mins

¿Quién se esconde en Metaliebre? Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 tienen sus sospechas

¿Quién Es La Máscara?
¿Samurái podría ser un gran actor? Estas fueron las conclusiones de los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025
1 mins

¿Samurái podría ser un gran actor? Estas fueron las conclusiones de los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?
Tropi Coco tuvo una entrada triunfal en ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas fueron las apuestas de los investigadores
1 mins

Tropi Coco tuvo una entrada triunfal en ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas fueron las apuestas de los investigadores

¿Quién Es La Máscara?
Adamari López es Shiba Moon en ¿Quién es la Máscara? 2025: Carlos Rivera queda en shock al descubrirlo
2 mins

Adamari López es Shiba Moon en ¿Quién es la Máscara? 2025: Carlos Rivera queda en shock al descubrirlo

¿Quién Es La Máscara?
Giros y emociones: Esto es lo nuevo que traerá ¿Quién es la Máscara? 2025
1 mins

Giros y emociones: Esto es lo nuevo que traerá ¿Quién es la Máscara? 2025

¿Quién Es La Máscara?

Aquí te presentamos a los seis queridos famosos que llegan al escenario esta noche para que no pierdas detalle:

PUBLICIDAD

- Ruby Gloss
- Bebeeeee
- Capi Bara
- Sonny
- Tony
- Nocturna


Descubre sus pistas y más de la mano de los investigadores y Omar Chaparro en esta impactante emisión de esta noche.

¿Cuál de ellos se ganará se convertirá en tu favorito? Conócelos y no pierdas detalle de esta nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? en su sitio oficial

Relacionados:
¿Quién es la Máscara?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD