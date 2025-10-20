TV SHOWS
¿Quién es la Máscara?

Dos investigadores ya usaron el botón 'sálvame' en ¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Quiénes son y qué personajes fueron rescatados?

El botón 'sálvame' ha dado mucho de qué hablar en esta séptima temporada, ya que dos investigadores no podrán volver a usarlo

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
En tan solo dos emisiones ¿Quién es la Máscara? 2025 nos ha llenado de sorpresas, no sólo por sus increíbles personajes, también por las afiladas decisiones que han tomado los experimentados investigadores.

En temporadas pasadas, los expertos en desenmascarar famosos titubeaban mucho al momento de presionar el botón 'sálvame', pero ahora no han dudado en evitar la eliminación de algunos personajes que los han encantado.

¿Qué investigadores usaron el botón 'sálvame' y a qué personajes rescataron?

Desde la primera emisión del reality conocimos a personajes encantadores como Tropi Coco, Metaliebre, Samurái, Shiba Moon, Federico García y Monsqueeze.

En la primera ronda Tropi Coco fue salvado por los investigadores, Metaliebre por el público, por lo que Samurái estaba a punto de perder su máscara pero Ana Brenda Contreras se enamoró tanto de este personaje que decidió darle otra oportunidad.


El segundo programa vimos los duelos entre Sonny Hámster, Capi Bara, Ruby Gloss, Bebeeeee, Tony Manguera y Nocturna.

Igualmente, en la primera ronda los investigadores quedaron encantados con Capi Bara. El público apoyó, mayoritariamente, a Sonny Hámster; por lo que Ruby Gloss quedó en riesgo de eliminación, pero al momento de ya casi quitarle la máscara, JuanPa Zurita accionó el botón para seguir viendo más de este misterioso personaje.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision.

¿Quién es la Máscara?

