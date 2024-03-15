Este domingo es la gran final de ¿Quién Es La Máscara? con grandes invitados e increíbles performances

Video Ha*Ash y Natalia Jiménez serán las invitadas en la final de ¿Quién Es La Máscara? 2024

Después de 10 capítulos este domingo seremos testigos del desenlace de la quinta temporada de ¿Quién Es La Máscara? donde sus tres finalistas: Puercoespunk, José Ramonstruo y Jaguar se enfrentarán con grandes actuaciones y al final el público será quien elija al ganador.

Estos tres simpáticos personajes se ganaron el corazón de todos y darán todo en el escenario para ser el último en revelar su identidad. Descubre este domingo 17 de marzo a las 7P/6C por Univision qué tienen preparado en este gran cierre y si los investigadores descubrirán su verdadera personalidad.

Quiénes son los artistas invitados a la final de ¿Quién Es La Máscara? 2024



Como en cada cierre de temporada no podía faltar la presencia de increíbles artistas y en esta ocasión veremos a Natalia Jiménez y Ha*Ash.

Estas estrellas cantarán con dos de los finalistas y seguramente nos regalarán grandes momentos en el escenario.

Puercoespunk, José Ramonstruo y Jaguar recorrieron un divertido camino por esta competencia, la cual inició con 19 personajes quienes se enfrentaron entre ellos en reñidos combates.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Celebridades eliminadas esta temporada



Gracias a esta dinámica de combates, a veces dobles o triples, la salvación de los investigadores y el voto del público, cada emisión se fueron eliminando personajes.

Fue así que al grito de ¡Fuera máscara! se descubrió la verdadera identidad de los personajes. Esta temporada se contó con la participación de estrellas como Mimi de Flans, quien dio vida a Milagrito; Jorge 'Coque' Muñiz, como Balero; Drake Bell como Bebé Alien; Yordi Rosado, en el papel de Huesos, entre muchos otros más.