¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿Cuándo es el final de la quinta temporada?
La quinta temporada de ¿Quién Es La Máscara? llegará a su fin y luego de haber contado con la participación de 19 personajes solo uno se coronará campeón.
Luego de 10 capítulos, ¿Quién Es La Máscara? 2024 con su conductor Omar Chaparro y Kiara Liz como host backstage, te esperan en la gran final el domingo 17 de marzo a las 7P/6C por Univision.
Los investigadores Yuri, Carlos Rivera, Martha Higareda y Juanpa Zurita han demostrado un gran nivel de conocimientos de cultura pop y están listos para este fin de temporada adivinar los nombres de las celebridades detrás de los personajes que permanecen en la competencia.
¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿Quiénes son los finalistas?
El domingo de la semifinal se vivió una noche de duelos increíbles entre seis personajes. El primero fue encabezado por Jaguar y Dientes, donde este último personaje fue el descubierto y vimos a Paul Stanley en su interior.
Después, José Ramonstruo y Pastelito dejaron el alma en el escenario con sus performances y, de acuerdo a la dinámica de la semifinal, el público y no los investigadores decidieron que el esponjoso personaje no fuera salvado. Al grito de ¡Fuera máscara!, Ivonne Montero mostró su rostro.
Por último, Puerco Espunk y Huesos se enfrentaron y el esquelético personaje dijo adiós y Juanpa Zurita atinó con su apuesta de Yordi Rosado dando vida a Huesos.
Para este domingo de la gran final Jaguar, José Ramonstruo y Puerco Espunk, los tres finalistas, preparan grandes actuaciones y la participación de invitados especiales.