¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿Cuándo es el final de la quinta temporada?

Luego de 10 capítulos, ¿Quién Es La Máscara? 2024 con su conductor Omar Chaparro y Kiara Liz como host backstage, te esperan en la gran final el domingo 17 de marzo a las 7P/6C por Univision.

Los investigadores Yuri, Carlos Rivera, Martha Higareda y Juanpa Zurita han demostrado un gran nivel de conocimientos de cultura pop y están listos para este fin de temporada adivinar los nombres de las celebridades detrás de los personajes que permanecen en la competencia.

¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿Quiénes son los finalistas?



El domingo de la semifinal se vivió una noche de duelos increíbles entre seis personajes. El primero fue encabezado por Jaguar y Dientes, donde este último personaje fue el descubierto y vimos a Paul Stanley en su interior.

Después, José Ramonstruo y Pastelito dejaron el alma en el escenario con sus performances y, de acuerdo a la dinámica de la semifinal, el público y no los investigadores decidieron que el esponjoso personaje no fuera salvado. Al grito de ¡Fuera máscara!, Ivonne Montero mostró su rostro.

Por último, Puerco Espunk y Huesos se enfrentaron y el esquelético personaje dijo adiós y Juanpa Zurita atinó con su apuesta de Yordi Rosado dando vida a Huesos.