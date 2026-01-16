Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 16 de enero? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

En este 16 de enero, recordamos a Marcelo I, papa († 308), un valiente líder de la Iglesia que, en tiempos de intensa persecución, dedicó su breve papado a la reorganización y reconciliación de la comunidad cristiana, enfrentando con tenacidad los desafíos de su época.

La vida y obra de Marcelo I, papa († 308)

Marcelo I fue el trigésimo sucesor de San Pedro y ocupó el cargo de papa durante un breve período, del 308 al 309. Su elección se produjo en un contexto de intensas persecuciones contra los cristianos, lo que hacía que ser el líder de la Iglesia representara un gran riesgo, a menudo con consecuencias mortales. A pesar de las adversidades, Marcelo I se destacó por su firmeza y dedicación a la reorganización de la Iglesia, que había crecido en número y fortaleza a pesar de las persecuciones previas. Su liderazgo se caracterizó por un enfoque en la reconciliación y la restauración de la comunidad cristiana tras los tumultuosos tiempos de la persecución.

Durante su papado, Marcelo I se enfrentó a la difícil tarea de restablecer la unidad y la disciplina dentro de la Iglesia. Habilitó nuevas iglesias, consagró obispos y sacerdotes y buscó la reintegración de aquellos que habían apostatado durante las persecuciones. Sin embargo, su enfoque generó divisiones dentro de la comunidad, ya que algunos lo consideraban demasiado riguroso, mientras que otros lo veían como indulgente. A pesar de estas tensiones, su compromiso con la disciplina y la fe fue inquebrantable, lo que lo convirtió en una figura clave en la historia de la Iglesia primitiva.

Relación con Jesús y legado espiritual

Marcelo I no fue un testigo directo de los eventos del Evangelio, pero su vida y decisiones reflejan un profundo compromiso con el mensaje de Jesús. Su papado se desarrolló en un tiempo en que la fe cristiana estaba siendo probada y su labor de reconciliación y restauración fue fundamental para mantener viva la llama del cristianismo. A pesar de ser condenado al destierro por el emperador Majencio, Marcelo I continuó siendo un símbolo de resistencia y fe, mostrando su dedicación a la Iglesia incluso en las circunstancias más adversas. Su legado se puede resumir en la frase “generosa fidelidad”, que encapsula su entrega y amor por la comunidad cristiana.

La vida de Marcelo I es un recordatorio de la importancia de la perseverancia en la fe y la necesidad de mantener la unidad en tiempos de crisis. Su ejemplo sigue inspirando a los creyentes a vivir con valentía y a buscar la reconciliación en sus propias comunidades, reflejando así el amor y la compasión de Jesús en sus acciones diarias.

Todos los santos que celebramos este viernes

Fulgencio, Marcelo I, Bernardo, Pedro, Acursio, Adyuto, Otón, Julio, Tolomeo, Marino, Esteban, Honorato, Ticiano, Melas, Valerio, Fausto de Riez, Rolando, Priscila, Frisio.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.