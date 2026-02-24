Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del martes 24 de febrero Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

En el día 24 de febrero, recordamos a Modesto, obispo († 486), un pastor de Tréveris que, en medio de la adversidad y el desánimo de su pueblo, se dedicó con fervor a restaurar la fe y la esperanza en Jesucristo, convirtiéndose en un faro de luz en tiempos oscuros.

La vida y obra de Modesto, obispo († 486)

Modesto fue un destacado obispo de Tréveris que vivió en el siglo V, en un periodo marcado por la inestabilidad y la invasión de los reyes francos Merboco y Quildeberto. Su figura es relevante no solo por su ministerio pastoral, sino también por su compromiso con la comunidad cristiana que enfrentaba grandes desafíos, como el desánimo y la corrupción. Los relatos sobre su vida destacan las virtudes que un obispo debe poseer, reflejando su dedicación y amor hacia los fieles de Jesucristo.

En un contexto donde la comunidad cristiana se encontraba deshecha y el clero sumido en el error, Modesto se convirtió en un faro de esperanza. A pesar de las dificultades que enfrentaba, su labor pastoral se caracterizó por la paciencia y la amabilidad, lo que le permitió reconectar a su pueblo con los valores cristianos y restaurar la fe en medio del caos. Su muerte, el 24 de febrero del año 486, fue sentida como la partida de un santo, dejando un legado de amor y dedicación al servicio de Dios y de su comunidad.

Relación con Jesús y legado espiritual

Modesto se destacó por su profunda conexión con Jesús, la cual se manifestaba en su vida de oración y penitencia. En momentos de desánimo, se refugiaba en la oración, suplicando a Dios por su pueblo y llorando por sus pecados. Su compromiso con la oración y la generosidad hacia los pobres fueron fundamentales para revitalizar la fe de su comunidad. A través de su labor pastoral, logró que el pueblo buscara nuevamente a su obispo, deseando profundizar en los misterios de la fe.

El cambio que logró en su comunidad es un testimonio de su dedicación y esfuerzo. Lo que parecía imposible se hizo realidad gracias a su paciencia y amor. Las almas son suyas fue un recordatorio constante en su ministerio, guiando su labor hacia la restauración espiritual de su pueblo. Su legado perdura como un ejemplo de cómo la fe y la dedicación pueden transformar vidas y comunidades.

Todos los santos que celebramos este martes

Pretextato, Letardo, Modesto, Sergio, Montano, Lucio, Julián, Victorico, Flaviano, Prímolo, Domiciano, Primitiva, Baldomero, Edilberto, Demetriades, Roberto de Arbriselle

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.