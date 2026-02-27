Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este viernes 27 de febrero Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

Video Hispano asegura que estuvo muerto por varias horas y que Jesús le devolvió la vida: "Los milagros sí existen"

En este 27 de febrero, recordamos a Gabriel de la Dolorosa, confesor (1838-1862), un joven que, a pesar de su corta vida, dejó una huella imborrable en la espiritualidad pasionista, entregándose con fervor a la voluntad de Dios y convirtiéndose en un ejemplo de fe y amor en medio del sufrimiento.

La vida y obra de Gabriel de la Dolorosa, confesor (1838-1862)

PUBLICIDAD

Gabriel de la Dolorosa, nacido Francisco Possenti el 1 de marzo de 1838, fue un joven de Asís que vivió en el siglo XIX. Proveniente de una familia numerosa, su vida estuvo marcada por la pérdida de su madre a una edad temprana y la dedicación de su padre a su educación. A pesar de su juventud y de las tentaciones del mundo, como el teatro y las fiestas, Gabriel sintió un llamado hacia la vida religiosa, que se intensificó tras varias enfermedades graves que lo llevaron a prometerse a Dios. Su decisión de convertirse en pasionista fue un acto de fe que reflejó su deseo de vivir en austeridad y dedicarse a la Pasión de Cristo.

Durante su formación como religioso, Gabriel de la Dolorosa enfrentó numerosas dificultades, incluyendo problemas de salud y la resistencia de su padre a su vocación. Sin embargo, su compromiso con la vida espiritual y su dedicación a la oración y al servicio a los demás lo convirtieron en un ejemplo de virtudes cristianas. A pesar de no llegar a ser sacerdote, su vida fue un testimonio de amor y entrega a Dios, lo que le valió ser canonizado por el papa Benedicto XV en 1926.

Relación con Jesús y legado espiritual

Gabriel de la Dolorosa vivió su enfermedad como una oportunidad para acercarse a la Pasión de Cristo y a la Virgen Dolorosa. A lo largo de su sufrimiento por la tuberculosis, mantuvo una profunda conexión con Dios, mostrando una paciencia admirable y una preocupación constante por los demás. Su vida estuvo marcada por el deseo de cumplir la voluntad divina, lo que se evidenció en su actitud durante los momentos más difíciles. En su lecho de muerte, pidió el Viático y se despidió de sus hermanos con humildad, reflejando su entrega total a la fe.

PUBLICIDAD

La voluntad de Dios fue su guía y su ejemplo perdura como un faro de esperanza y fe para todos los creyentes.

Todos los santos que celebramos este viernes

Gabriel de la Dolorosa, Baldomero, Onésima, Geroncio, Basilio, Alejandro, Acundio, Antígono, Fortunato, Julián, Euno, Besas, Gelasio, Procopio, Taleo, Honorina, Juan

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.