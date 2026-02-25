Iglesia católica ¿Te gustaría saber el santoral de hoy miércoles 25 de febrero de 2026? Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

Video Madre dice que San Joselito salvó a su hijo de 3 años de la muerte: "Estaba morado, no reaccionaba"

Hoy miércoles 25 de febrero, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Valerio, confesor († s. VII), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Valerio, confesor († s. VII)

PUBLICIDAD

Valerio fue un santo de heroicas virtudes, nacido en Astorga, en la región del Bierzo, durante el siglo VII. Desde su infancia, mostró un profundo compromiso con la fe cristiana. Aunque su deseo de ingresar en el monasterio fundado por san Fructuoso en Compluto no se concretó, su vida se transformó en un ejemplo de oración y penitencia, siguiendo el estilo de los antiguos eremitas. Su forma de vivir, poco común en su época, atrajo a muchos habitantes de la región, quienes acudían a su ermita en busca de consuelo y orientación espiritual.

La vida de Valerio estuvo marcada por la adversidad y la envidia de algunos clérigos, lo que lo llevó a mudarse en varias ocasiones. A pesar de las dificultades, su dedicación a la oración y su deseo de servir a la comunidad nunca flaquearon. Su legado literario, que incluye la vida de san Fructuoso y consejos para los religiosos del Bierzo, se conservó en el monasterio de Carracedo y fue un testimonio valioso de su época. Valerio falleció a finales del siglo VII y sus reliquias se encuentran en el monasterio de san Pedro de los Montes, cerca de Ponferrada.

Relación con Jesús y legado espiritual

El vínculo de Valerio con Jesús se manifiesta en su vida de oración y su dedicación a la comunidad, reflejando los valores del cristianismo. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su vida de penitencia y su compromiso con la fe contribuyeron al mensaje cristiano de amor y servicio. Su historia es un recordatorio de que la verdadera santidad a menudo enfrenta la adversidad y la incomprensión, como se evidencia en su relación con otros clérigos.

PUBLICIDAD

Un momento clave en su vida se puede resumir en la frase “vida recta”, que encapsula su dedicación a vivir de acuerdo con los principios cristianos, a pesar de las dificultades que enfrentó. Su legado perdura no solo en sus escritos, sino también en el ejemplo de su vida, que inspira a muchos a seguir un camino de fe y perseverancia.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Victorino, Víctor, Nicéforo, Claudio, Diodoro, Serapión, Papías, Donato, Justo, Ireneo, Daniel, Félix III, Tarasio, Regino, Toribio Romo González, Cesáreo, Avertano, Romeo, Valerio, Bonelo del Bierzo, Valberga, Aldetrudis, Luis Versiglia, Calixto Caravario, Lorenzo Bai Xiaoman.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.