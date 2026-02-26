Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del jueves 26 de febrero En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Alejandro, patriarca de Alejandría, confesor (c. a. 250-326). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

En este día jueves 26 de febrero, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Alejandro, patriarca de Alejandría, confesor (c. a. 250-326), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Alejandro, patriarca de Alejandría, confesor (c. a. 250-326)

Alejandro nació alrededor del año 250 y se destacó por su carácter apacible y bondadoso, especialmente hacia los más débiles y necesitados. Su vida estuvo marcada por un profundo espíritu conciliador, resultado de su caridad. En el año 313, tras la muerte de Aquillas, fue nombrado patriarca de Alejandría, donde se enfrentó a importantes desafíos doctrinales que lo llevaron a convertirse en un firme defensor de la fe cristiana. Su compromiso con la verdad y su dedicación pastoral lo hicieron un líder respetado en su comunidad, donde promovió la paz y la generosidad hacia los indigentes.

Durante su tiempo como patriarca, Alejandro se vio envuelto en la controversia arriana, que cuestionaba la naturaleza divina de Cristo. A pesar de los desafíos, su liderazgo fue crucial para la defensa de la fe. Convocó un sínodo en 318 para abordar la herejía de Arrio, lo que culminó en la excomunión de este y la condena de su doctrina. Su legado se consolidó con la celebración del Concilio de Nicea en 325, donde se reafirmó la fe cristiana y se condenó el arrianismo, asegurando la unidad de la Iglesia en torno a la verdad recibida de los Apóstoles.

Relación con Jesús y legado espiritual

El papel de Alejandro en la historia de la Iglesia es fundamental, ya que fue un defensor incansable de la divinidad de Cristo. Su oposición a las enseñanzas de Arrio, que negaban la eternidad del Hijo y la Trinidad, lo llevó a actuar decisivamente en momentos críticos. Su convocatoria al sínodo y su participación en el Concilio de Nicea fueron momentos clave en la defensa de la fe cristiana, donde se reafirmó la doctrina de la Trinidad y se condenó la herejía. Este esfuerzo no solo fortaleció la Iglesia en su tiempo, sino que también dejó un legado duradero que ha perdurado a lo largo de los siglos.

La firmeza de Alejandro en la defensa de la fe se puede resumir en el momento en que dijo: “la verdad de la fe”, lo que refleja su compromiso con la enseñanza apostólica y su deseo de mantener la unidad de la Iglesia. Su vida y obra continúan inspirando a generaciones de creyentes a permanecer firmes en la verdad y a actuar con amor y generosidad hacia los demás.

Todos los santos que celebramos este jueves

Néstor, Félix, Fortunato, Diodoro, Papías, Claudiano, Alejandro, Andrés, Flavino, Faustino, Porfirio, Auspicio, Dionisio, Agrícola, Arnoldo, Víctor, Matilde, Paula Montal

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.