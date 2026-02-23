Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este lunes 23 de febrero Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

En este 23 de febrero, recordamos a Policarpo, obispo y mártir (c. a. 69-155), una figura venerada que, conocido como "el padre de los cristianos", se destacó por su cercanía a los apóstoles y su valiente defensa de la fe en tiempos de persecución. Su legado perdura en la historia de la Iglesia, donde su martirio se convierte en un poderoso testimonio de fidelidad a Cristo.

La vida y obra de Policarpo, obispo y mártir (c. a. 69-155)

Policarpo, obispo de Esmirna, es una figura central en la historia del cristianismo primitivo, conocido por su cercanía con los apóstoles y su papel como líder espiritual en una época de intensa persecución. Nacido en una familia cristiana, se le atribuye haber recibido enseñanzas directas de san Juan, lo que le confiere una relevancia especial entre los Padres Apostólicos. Su vida se desarrolló en un contexto donde el cristianismo comenzaba a establecerse firmemente y su labor pastoral fue fundamental para la comunidad esmirniota, donde promovió la caridad y defendió la fe contra las herejías de su tiempo.

En el año 110, Policarpo ya era reconocido como obispo y recibió una carta de san Ignacio de Antioquía, quien agradeció su hospitalidad. Su viaje a Roma en el año 154 para discutir la fecha de la Pascua con el papa Aniceto es un testimonio de su compromiso con la unidad de la Iglesia. A pesar de no llegar a un acuerdo, ambos líderes mantuvieron la paz. Su legado se ve reflejado en las cartas que escribió, especialmente la dirigida a los fieles de Filipo, donde reafirmó su fe en Jesucristo y defendió la realidad de su corporeidad, contribuyendo así al desarrollo de la doctrina cristiana.

Relación con Jesús y legado espiritual

Policarpo es recordado no solo por su liderazgo, sino también por su firmeza en la fe, especialmente en su martirio. Al ser interrogado por el procónsul, afirmó haber vivido como cristiano durante ochenta y seis años, lo que resalta su dedicación y fidelidad a Cristo. Su negativa a renunciar a su fe, incluso ante la muerte, lo convierte en un modelo de valentía y devoción. En su martirio, se refleja el profundo vínculo que tenía con Jesús, ya que su muerte fue considerada una imitación perfecta de la de Cristo. El martirio es la perfecta imitación de Jesucristo, según el relato de su vida, lo que subraya su importancia en la historia del cristianismo.

El Martyrium Polycarpi documenta su martirio y la reverencia que sus seguidores le tenían, al recoger sus cenizas para enterrarlas con honor. Su legado espiritual perdura en la tradición cristiana, donde es invocado como un ejemplo de fe inquebrantable y amor a Dios, inspirando a generaciones de creyentes a seguir su ejemplo de vida y sacrificio.

Todos los santos que celebramos este lunes

Policarpo, Celso, Félix, Ordoño, Wiligioso, Primiano, Florencio, Lázaro, Antonio, Dositeo, Romana, Milurga, Marta, Sereno, Rafaela Ibarra

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.