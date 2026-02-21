Iglesia católica ¿Te gustaría saber el santoral de hoy sábado 21 de febrero de 2026? Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

Hoy sábado 21 de febrero, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia (1007-1072), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia (1007-1072)

Pedro Damián nació en Rávena en 1007, en una familia numerosa y de escasos recursos. Desde joven, enfrentó adversidades, quedando huérfano y siendo tratado con dureza por su hermano mayor. Sin embargo, su vida dio un giro positivo cuando fue acogido por otro hermano, Damián, quien le brindó un ambiente más amoroso. Esta experiencia marcó su vida y, en honor a su hermano, adoptó el nombre de Damián. A lo largo de su vida, se destacó como un reformador del monacato occidental y un influyente líder en la Iglesia, contribuyendo a la reforma durante un periodo crítico del siglo XI.

Como abad del monasterio de Fonte-Avellana, Pedro Damián promovió una vida austera y de oración, estableciendo un modelo de vida monástica que enfatizaba el silencio y el trabajo manual. Su influencia se extendió más allá de su monasterio, ya que fue llamado por los papas para abordar problemas graves en la Iglesia, como la simonía y el concubinato. Su legado incluye la fundación de varios monasterios y una vasta producción de escritos teológicos que reflejan su compromiso con la reforma y la corrección de vicios en la sociedad y la Iglesia.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Pedro Damián estuvo marcada por su profundo vínculo con Jesús, manifestado en su dedicación a la oración y la penitencia. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su labor reformadora y su llamado a la vida austera resonaron con el mensaje cristiano. Su obra más notable, el libro Gomorriano, fue un llamado a la acción para los líderes de la Iglesia, instándolos a combatir la corrupción y a vivir de acuerdo con los principios cristianos. En este contexto, su vida se puede resumir en la frase “reforma y penitencia”, que encapsula su misión y su legado espiritual.

La influencia de Pedro Damián se extendió a lo largo de su vida, siendo un ferviente defensor de los derechos pontificios y un crítico de las injusticias en la Iglesia. Su dedicación a la causa de Cristo y su compromiso con la reforma lo convirtieron en un pilar fundamental en la historia de la Iglesia, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Su canonización y reconocimiento como doctor de la Iglesia son testimonio de su impacto y de la relevancia de su vida y obra en la tradición cristiana.

Todos los santos que celebramos este sábado

Pedro Damián, Maximiano, Severiano, Félix, Gundeberto, Paterio, Antimo, Zacarías, Randoaldo, Vérulo, Secundino, Saturnino, Fortunato, Siricio, Sérvulo, Claudio, Sabino, Máximo, Pedro Mavimeno, Leonor, Irene, Vitaliana

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.