primer impacto
Iglesia católica

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este lunes 2 de marzo

En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Simplicio, papa († 483). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

Por:Univision con IA
En este día lunes 2 de marzo, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Simplicio, papa († 483), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Simplicio, papa († 483)

Simplicio, natural de Tívoli, fue un destacado líder de la Iglesia que asumió el papado en marzo del año 467, sucediendo a san Hilario. Su pontificado se desarrolló en un periodo crítico, marcado por la herejía y la inestabilidad en la Iglesia, donde la fe cristiana enfrentaba serios desafíos. En un contexto donde el arrianismo se expandía por Occidente y las ambiciones de poder amenazaban la unidad de la Iglesia, Simplicio se convirtió en un pilar de resistencia y guía espiritual para su comunidad.

Durante su tiempo como papa, Simplicio se dedicó a la reforma del clero y a la defensa de la doctrina cristiana. Su firmeza ante las ambiciones de los altos eclesiásticos y su compromiso con la verdad lo convirtieron en un líder respetado. Además, mostró una especial preocupación por la instrucción religiosa de los fieles y la atención a los más necesitados, estableciendo normas para la administración del bautismo y facilitando la distribución de limosnas. Su legado perdura en la historia de la Iglesia como un ejemplo de dedicación y servicio.

Relación con Jesús y legado espiritual

Simplicio fue un defensor incansable de la fe cristiana, convocando un concilio para abordar los errores de Eutiques, quien negaba la dualidad de la naturaleza de Cristo. Su papel como líder espiritual fue crucial en la defensa de la doctrina, contribuyendo a la claridad del mensaje cristiano en tiempos de confusión. En su vida, se destacó por su austeridad y dedicación a la oración, lo que le permitió llevar a cabo su labor pastoral con gran eficacia. Su compromiso con la verdad y la justicia se refleja en su frase: “Quien abusa de su poder”, que resuena como un llamado a la integridad en el liderazgo eclesiástico.

Todos los santos que celebramos este lunes

Pedro de Zúñiga, Lucio, Ceada, Jovino, Basileo, Pablo, Heraclio, Secundila, Jenara, Absalón, Lorgio, Andrónico, Atanasia, Fridolino, Simplicio, Ángela de la Cruz

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.


Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

