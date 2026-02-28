Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy sábado 28 de febrero? Todo lo que debes saber del santoral de hoy Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

Video Niño hispano de 7 años resulta con graves quemaduras tras supuestos ritos satánicos de su padre

En este día sábado 28 de febrero, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Hilario, papa († 468), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Hilario, papa († 468)

PUBLICIDAD

Hilario, originario de Cerdeña, fue un destacado líder de la Iglesia que vivió en el siglo V. Su relevancia se manifiesta en su papel como diácono en el concilio de Éfeso en 449, donde actuó como legado del papa san León I. A pesar de las tensiones y conflictos que surgieron en ese concilio, Hilario se mantuvo firme en sus convicciones y huyó para llevar la apelación de san Flaviano al papa, demostrando su compromiso con la justicia y la verdad. Posteriormente, fue elegido papa a finales de 461, sucediendo a san León y durante su pontificado de siete años, se dedicó a establecer principios de disciplina y jurisdicción en la Iglesia.

Durante su tiempo como papa, Hilario enfrentó diversos abusos por parte de altos eclesiásticos, tanto en las Galias como en España y trabajó incansablemente para corregir estas irregularidades. Su enfoque colegiado en la gobernanza, promoviendo encuentros de obispos para discutir y resolver problemas, fue fundamental para el desarrollo de una Iglesia más unida y justa. Además, fomentó el culto en Roma, construyendo capillas y un monasterio y dejó un legado de devoción hacia el Apóstol san Juan, a quien atribuía su protección en momentos difíciles.

Relación con Jesús y legado espiritual

Hilario fue un defensor del mensaje cristiano y su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con la causa de Cristo. Su intervención en el concilio de Éfeso y su lucha contra los abusos eclesiásticos reflejan su deseo de promover la justicia y la unidad en la Iglesia. Aunque no fue testigo directo de eventos del Evangelio, su labor como líder espiritual y su dedicación a la corrección de errores en la comunidad eclesiástica contribuyeron a la difusión del mensaje cristiano. En su carta a Leoncio, expresa su deseo de trabajar « en pro de la universal concordia de los sacerdotes del Señor», lo que resalta su visión de una Iglesia unida y comprometida con el Evangelio.

PUBLICIDAD

La fortaleza y claridad de propósito de Hilario son un ejemplo para los líderes de hoy, recordando la importancia de la fidelidad al Evangelio y el peligro de que el ministerio se convierta en un instrumento de lucro personal. Su legado espiritual perdura, inspirando a las generaciones actuales a mantener la integridad y el servicio desinteresado en la Iglesia.

Todos los santos que celebramos este sábado

Macario, Abercio, Rufino, Justo, Teófilo, Cereal, Púpulo, Cayo, Serapión, Proterio, Barso, Ovaldo, Basilio, Hilario

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.