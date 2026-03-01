TV SHOWS
TV SHOWS
primer impacto
Iglesia católica

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este domingo 1 de marzo

Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

Univision con IA's profile picture
Por:Univision con IA
add
Síguenos en Google
Video Comerciante hispano está vivo de "milagro" tras ataque de sicarios: las balas le rozaron la cabeza

Hoy domingo 1 de marzo, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Rosendo, obispo y abad († 977), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Rosendo, obispo y abad († 977)

PUBLICIDAD

Rosendo nació el 26 de noviembre de 907, en un contexto de dificultades familiares, ya que su madre, doña Ildaura, había perdido a varios hijos. Proveniente de una familia noble, su padre, don Gutierre, participó en la guerra del rey Alfonso III. Desde joven, Rosendo mostró un compromiso con la fe, formándose en el monasterio de Mondoñedo y siendo nombrado obispo a la edad de dieciocho años. Su labor pastoral fue notable, promoviendo la paz entre su pueblo, resolviendo conflictos y contribuyendo a la abolición de la esclavitud. Además, fundó el monasterio de Celanova, que se convirtió en un importante centro de la cristiandad gallega.

Durante su vida, Rosendo no solo se dedicó a la labor religiosa, sino que también asumió roles políticos y militares en un tiempo de inestabilidad. A pesar de sus responsabilidades, anhelaba la vida monástica y, tras años de servicio, pudo pasar sus últimos años en el monasterio de Celanova, donde se dedicó a la oración y la predicación. Su muerte ocurrió el 1 de marzo de 977 y su legado perdura como un ejemplo de servicio a Dios y a su comunidad.

Más sobre Iglesia católica

¿Qué santo se celebra hoy sábado 28 de febrero? Todo lo que debes saber del santoral de hoy
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy sábado 28 de febrero? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Primer Impacto
Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este viernes 27 de febrero
3 mins

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este viernes 27 de febrero

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del jueves 26 de febrero
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del jueves 26 de febrero

Primer Impacto
¿Te gustaría saber el santoral de hoy miércoles 25 de febrero de 2026?
3 mins

¿Te gustaría saber el santoral de hoy miércoles 25 de febrero de 2026?

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del martes 24 de febrero
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del martes 24 de febrero

Primer Impacto
Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este lunes 23 de febrero
3 mins

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este lunes 23 de febrero

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy domingo 22 de febrero? Todo lo que debes saber del santoral de hoy
2 mins

¿Qué santo se celebra hoy domingo 22 de febrero? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Primer Impacto
¿Te gustaría saber el santoral de hoy sábado 21 de febrero de 2026?
3 mins

¿Te gustaría saber el santoral de hoy sábado 21 de febrero de 2026?

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy, 20 de febrero? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica
2 mins

¿Qué santo se celebra hoy, 20 de febrero? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

Primer Impacto
¿Buscas saber el santoral de hoy jueves 19 de febrero de 2026?
3 mins

¿Buscas saber el santoral de hoy jueves 19 de febrero de 2026?

Primer Impacto

Relación con Jesús y legado espiritual

Rosendo vivió en una época en la que la fe y la política estaban intrínsecamente ligadas. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con el mensaje cristiano. Su papel como obispo y líder espiritual le permitió ser un faro de esperanza y reconciliación en tiempos de conflicto. Su deseo de paz y su capacidad para sanar rencores reflejan los valores de amor y unidad que Jesús enseñó. Un momento clave de su vida se puede resumir en la frase “paz que buena falta hacía”, que encapsula su misión de pacificación y reconciliación.

PUBLICIDAD

El legado espiritual de Rosendo se manifiesta en su dedicación a la comunidad y su esfuerzo por promover la justicia y la paz. Su influencia perdura en la historia de la Iglesia y en la memoria de aquellos que buscan vivir en armonía con los principios cristianos. Su vida es un testimonio de cómo la fe puede guiar a las personas a actuar con amor y compasión, incluso en tiempos difíciles.

Todos los santos que celebramos este domingo

Rosendo, Herculano, Albino, Suitberto, David, León, Felipe, Gervasio, Donato, Nicéforo, Amancio, Abundancio, Antonina, Hermetes, Adriano, Eudocia, Ciriaca, Exiquio, Casto, Félix II, Leoncia, Siviardo, Inés Cao Guiying, San Miguel Arcángel.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

Relacionados:
Iglesia católicaSantoral

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX