Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este domingo 1 de marzo Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

Video Comerciante hispano está vivo de "milagro" tras ataque de sicarios: las balas le rozaron la cabeza

Hoy domingo 1 de marzo, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Rosendo, obispo y abad († 977), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Rosendo, obispo y abad († 977)

PUBLICIDAD

Rosendo nació el 26 de noviembre de 907, en un contexto de dificultades familiares, ya que su madre, doña Ildaura, había perdido a varios hijos. Proveniente de una familia noble, su padre, don Gutierre, participó en la guerra del rey Alfonso III. Desde joven, Rosendo mostró un compromiso con la fe, formándose en el monasterio de Mondoñedo y siendo nombrado obispo a la edad de dieciocho años. Su labor pastoral fue notable, promoviendo la paz entre su pueblo, resolviendo conflictos y contribuyendo a la abolición de la esclavitud. Además, fundó el monasterio de Celanova, que se convirtió en un importante centro de la cristiandad gallega.

Durante su vida, Rosendo no solo se dedicó a la labor religiosa, sino que también asumió roles políticos y militares en un tiempo de inestabilidad. A pesar de sus responsabilidades, anhelaba la vida monástica y, tras años de servicio, pudo pasar sus últimos años en el monasterio de Celanova, donde se dedicó a la oración y la predicación. Su muerte ocurrió el 1 de marzo de 977 y su legado perdura como un ejemplo de servicio a Dios y a su comunidad.

Relación con Jesús y legado espiritual

Rosendo vivió en una época en la que la fe y la política estaban intrínsecamente ligadas. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con el mensaje cristiano. Su papel como obispo y líder espiritual le permitió ser un faro de esperanza y reconciliación en tiempos de conflicto. Su deseo de paz y su capacidad para sanar rencores reflejan los valores de amor y unidad que Jesús enseñó. Un momento clave de su vida se puede resumir en la frase “paz que buena falta hacía”, que encapsula su misión de pacificación y reconciliación.

PUBLICIDAD

El legado espiritual de Rosendo se manifiesta en su dedicación a la comunidad y su esfuerzo por promover la justicia y la paz. Su influencia perdura en la historia de la Iglesia y en la memoria de aquellos que buscan vivir en armonía con los principios cristianos. Su vida es un testimonio de cómo la fe puede guiar a las personas a actuar con amor y compasión, incluso en tiempos difíciles.

Todos los santos que celebramos este domingo

Rosendo, Herculano, Albino, Suitberto, David, León, Felipe, Gervasio, Donato, Nicéforo, Amancio, Abundancio, Antonina, Hermetes, Adriano, Eudocia, Ciriaca, Exiquio, Casto, Félix II, Leoncia, Siviardo, Inés Cao Guiying, San Miguel Arcángel.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.