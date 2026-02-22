Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy domingo 22 de febrero? Todo lo que debes saber del santoral de hoy En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de La Cátedra de San Pedro. Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

Video Madre es asesinada a puñaladas por su hijo: el sujeto dijo que siguió órdenes de la Santa Muerte

En este día domingo 22 de febrero, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de La Cátedra de San Pedro, una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de La Cátedra de San Pedro

PUBLICIDAD

San Pedro, conocido como el apóstol y líder de los discípulos de Jesús, vivió en el siglo I. Su relevancia radica en ser considerado el primer Papa y la piedra sobre la cual se edifica la Iglesia. En los Evangelios, San Pedro es mencionado en momentos clave, como cuando Jesús le dice: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». Esta afirmación no solo resalta su papel fundamental en la comunidad cristiana, sino que también establece su autoridad y primacía entre los apóstoles.

La figura de San Pedro representa valores de liderazgo, fe y servicio. A lo largo de su vida, fue testigo de los milagros de Jesús y participó activamente en la difusión del mensaje cristiano. Su entorno, compuesto por otros apóstoles y seguidores, lo vio como un referente en la enseñanza y la guía espiritual, lo que cimentó su legado en la historia de la Iglesia.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de San Pedro son testimonio de su estrecha relación con Jesús. Fue testigo de la resurrección y recibió el encargo de «apacienta a mis corderos», lo que subraya su responsabilidad en el cuidado de la comunidad cristiana. Este mandato se convierte en un símbolo de su misión de guiar y proteger a los fieles, reflejando su papel como líder espiritual. La promesa de Jesús de que su fe no se apague y su llamado a confirmar a sus hermanos son momentos clave que destacan su importancia en la fundación de la Iglesia.

El legado de San Pedro se manifiesta en la Cátedra, que simboliza su autoridad y responsabilidad en la enseñanza de la fe. A través de los siglos, la Cátedra de San Pedro ha sido un centro de unidad y guía para los cristianos, reafirmando su papel como el primer Papa y el fundamento de la Iglesia. Su historia y la Liturgia celebran su figura como un pilar esencial en la tradición cristiana.

PUBLICIDAD

Todos los santos que celebramos este domingo

Papías, Abilio, Pascasio, Eugenio, Macario, Margarita de Cortona, Aristión, Rainiero, Atanasio

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.