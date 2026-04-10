Iglesia católica ¿Buscas saber el santoral de hoy viernes 10 de abril de 2026? Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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Hoy viernes 10 de abril, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Ezequiel, profeta (s. VII a. C.), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Ezequiel, profeta (s. VII a. C.)

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Ezequiel fue un profeta del pueblo de Israel que vivió en el siglo VII a.C., en un periodo marcado por la caída del imperio asirio y el ascenso de los caldeos bajo Nabucodonosor. Su vida se desarrolló en un contexto de crisis para Jerusalén, donde reinaba Joaquín, hijo del rey Josías. A pesar de las advertencias de otros profetas como Jeremías, el pueblo se mostró orgulloso y confiado en la protección divina, lo que llevó a la devastación de Jerusalén y la deportación de muchos israelitas, entre ellos Ezequiel, quien se convirtió en el profeta del exilio.

La misión de Ezequiel se dividió en dos etapas. En la primera, antes de la destrucción de Jerusalén, su mensaje de advertencia fue ignorado por un pueblo que creía en la invulnerabilidad de su ciudad sagrada. En la segunda etapa, tras la catástrofe, Ezequiel se dedicó a ofrecer esperanza a los deportados, recordándoles que el castigo divino tenía un propósito de purificación y que un futuro glorioso les esperaba. Su estilo profético, caracterizado por visiones simbólicas, lo distingue de otros profetas de su tiempo y refleja su conexión con la literatura apocalíptica del judaísmo tardío.

Relación con Jesús y legado espiritual

Ezequiel no fue un testigo directo de los eventos del Nuevo Testamento, pero su mensaje de restauración y esperanza resuena profundamente en el cristianismo. Su visión de un pueblo purificado y la llegada de una teocracia mesiánica anticipan el mensaje de redención que Jesús traería al mundo. En este sentido, Ezequiel puede ser visto como un precursor de la esperanza que se encuentra en el Evangelio, donde se promete la resurrección y la vida eterna.

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Un momento clave en su mensaje es cuando habla de la restauración del pueblo: “volverá del exilio un pueblo purificado”. Este legado espiritual de Ezequiel sigue siendo relevante hoy, recordándonos la importancia de la fe y la esperanza en tiempos de crisis y la necesidad de un nuevo tipo de liderazgo religioso que inspire a las comunidades a superar sus desafíos.

Todos los santos que celebramos este viernes

Ezequiel, Miguel de los Santos, Pompeyo, Terencio, Africano, Alejandro, Máximo, Edormón, Zenón, Teodoro, Apolonio, Macario, Pablo, Fulberto, Isidora, Holda, Mectildis

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.