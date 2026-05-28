Iglesia católica ¿Buscas saber el santoral de hoy jueves 28 de mayo de 2026? En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Germán, obispo († 576). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

Hoy, 28 de mayo, celebramos a Germán, obispo († 576), un santo cuya vida, marcada por el don de milagros y una dedicación ejemplar en la Iglesia, nos recuerda la importancia de ser luz y caridad en medio de las adversidades.

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La vida y obra de Germán, obispo († 576)

Germán nació en la Borgoña, en Autun, en el último tercio del siglo V y su vida está documentada principalmente por su colega, el obispo Fortunato. Su infancia estuvo marcada por adversidades, incluyendo intentos de aborto y celos familiares que pusieron en peligro su vida. Sin embargo, encontró en su pariente de Lazy un entorno de amor y apoyo que le permitió desarrollar sus virtudes. Más tarde, fue ordenado sacerdote por Agripin, obispo de Autun y posteriormente nombrado abad del monasterio de San Sinforiano, donde destacó por su dedicación a la oración y su caridad para con los necesitados.

Como abad, Germán se hizo conocido por realizar milagros, como el famoso relato donde, al haber repartido el pan reservado para los monjes entre los pobres, recibió de manera milagrosa dos carretadas de comida al día siguiente. Su papel en la comunidad eclesiástica y su capacidad para liderar con el ejemplo lo convirtieron en un referente de piedad y disciplina. Más tarde, fue nombrado obispo de París por el rey Childeberto, quien le otorgó también el cargo de limosnero mayor, consolidando así su influencia en la Iglesia y su compromiso con la comunidad.

Relación con Jesús y legado espiritual

Germán se destacó por su cercanía a los valores cristianos y por la práctica de la caridad, siempre dispuesto a ayudar a los más desfavorecidos. Su legado incluye no solo sus acciones milagrosas, como la curación del rey enfermo con la imposición de manos, sino también su firmeza en la defensa de la moral cristiana; como en el caso de su excomunión a Cariberto, rey de París, por su comportamiento inmoral. Un hombre de bien que no temió enfrentar la verdad, su vida es testimonio de la importancia de la integridad y la virtud en el liderazgo espiritual.

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El impacto de Germán se extiende más allá de su tiempo, al ser venerado tras su muerte en el 576 y sus restos hoy reposan en una urna de plata en San Germán, símbolo de su perdurable influencia. Su santidad y milagros han sido recordados a lo largo de los siglos, destacando su compromiso con la fe y la comunidad.

Todos los santos que celebramos este jueves

Justo, Senador, Germán, Nicéforo, Podio, Juvenal, Lanfranco, Emilio, Félix, Priamo, Feliciano, Crescente, Luciano, Eladio, Pablo, Elconida, Dioscórides, Carauno, Víctor, Eugenio, Justo, Guillermo

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.