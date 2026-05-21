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¿Qué santo se celebra hoy jueves 21 de mayo? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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Por:Univision con IA
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Hoy jueves 21 de mayo, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Andrés Bobola, mártir (1591-1657), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Andrés Bobola, mártir (1591-1657)

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Andrés Bobola fue un destacado sacerdote jesuita nacido en Sandomir, Polonia, a finales del siglo XVI. Vivió en una época convulsa, marcada por los enfrentamientos entre el Este y el Oeste, donde su fe católica y su compromiso con la evangelización lo convirtieron en una figura central de resistencia y esperanza. Proveniente de una familia que se involucró en las primeras labores misioneras de la Compañía de Jesús, se dedicó a la educación y la ayuda a los necesitados, especialmente durante las epidemias que asolaron la región, lo que demuestra su profundo sentido de solidaridad y servicio.

Después de ser ordenado sacerdote en 1622, Andrés Bobola se dedicó a la catequesis y a la labor misionera, siendo especialmente activo en áreas donde predominaban herejes, cismáticos y ateos. Su trabajo misionero lo llevó a predicar en las regiones más orientales de Polonia, donde su fervor y dedicación resultaron en un significativo impacto espiritual en la comunidad. A lo largo de su vida, se enfrentó no solo a desafíos religiosos, sino también a la violencia y persecución debido a su firme defensa de la fe católica, lo que marcaría su trágico pero heroico destino.

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Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Andrés Bobola estuvo íntimamente ligada a su relación con Jesús, a quien veneraba con devoción profunda a través de la Eucaristía. Durante su martirio, se mantuvo firme en sus creencias, rechazando las tentaciones de renunciar a la fe católica a pesar de las atrocidades que sufrió. Su disposición a ofrecer su vida en testimonio de su fe es un ejemplo notable de amor y valentía, marcando un claro llamado a la fidelidad al mensaje cristiano. Su última petición de perdón para sus verdugos resalta su profunda compasión y dedicación a los principios de amor y perdón que Jesús enseñó.

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El legado espiritual de Andrés Bobola es un poderoso recordatorio de que la fe y la resistencia pueden prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. Su canonización por el Papa Pío XI en 1938 sirvió para reafirmar su condición de mártir en un tiempo donde la persecución religiosa estaba en aumento, siendo un símbolo de esperanza y defensa de la verdad para futuras generaciones.

Todos los santos que celebramos este jueves

Valente, Paterno, Torcuato, Teobaldo, Mancio, Segundo, Timoteo, Polio, Eutiquio, Polieucto, Victorio, Donato, Teopompo, Sinesio, Secundino, Antioxo, Nicostrato, Andrés Bobola, Gisela, Isidoro, Varón, Teodoro, Hospicio, Constantino

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.


Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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