Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy sábado 23 de mayo? Todo lo que debes saber del santoral de hoy Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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En este día sábado 23 de mayo, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Crispín de Viterbo, confesor (1668-1750), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Crispín de Viterbo, confesor (1668-1750)

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Crispín de Viterbo, nacido Pedro, fue un santo del siglo XVII y XVIII, cuya vida se desarrolló en Italia. Su trayectoria religiosa comenzó al ingresar al noviciado de los Capuchinos, donde adoptó el nombre del patrón de los zapateros, reflejando el oficio que había desempeñado antes de su vocación. Aunque su papel dentro de la comunidad no le llevó a ocupar altos cargos, su influencia se hizo notar a través de su carisma, que se caracterizaba por la alegría, la música y la risa. La vida de Crispín estuvo marcada por la sencillez y la humildad, siendo un ejemplo del amor al prójimo en un contexto histórico en el que la alegría y la fe podían ser vistas como opuestos.

La figura de Crispín de Viterbo es relevante en la tradición cristiana debido a su capacidad para transmitir un mensaje de alegría y esperanza. A pesar de las limitaciones en su formación académica, encontró su lugar en las tareas más humildes del convento, como la cocina y la portería. A través de su forma de ser y de su actitud ante la vida, Crispín se convirtió en un consejero inspirador para sus hermanos, promoviendo un equilibrio entre la seriedad y la alegría en la vida monástica. Su lema "Fortiter in re, suaviter in modo" resuena como un llamado a vivir con firmeza en lo esencial y con suavidad en las interacciones cotidianas.

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Crispín de Viterbo estuvieron profundamente arraigadas en su relación con Jesús y en su deseo de reflejar el amor divino a través de la alegría. Su vida, llena de sonrisas y cantos, representa un testimonio viviente del mensaje cristiano, donde la risa y la alegría son componentes esenciales de la fe. Aunque no estuvo presente en eventos bíblicos como la resurrección, su vida se convirtió en un puente para acercar a otros a Jesús. Un momento clave proviene de su enseñanza de que «nada es más bello que una sonrisa», reflejando así su misión de promover la felicidad en la vida cristiana.

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El legado espiritual de Crispín se expresa en su llamado a rechazar la tristeza y acoger la alegría como parte fundamental de la vida cristiana. Su deseo de que "toda tristeza es indigna de la Pascua eterna" invita a los fieles a vivir en la luz de la resurrección, promoviendo un ambiente de alegría y camaradería entre los creyentes. Así, su figura se erige como una fuente de inspiración para aquellos que buscan vivir su fe con alegría y esperanza.

Todos los santos que celebramos este sábado

Epitacio, Basileo, Miguel, Eufebio, Mercurial, Lucio, Quinciliano, Julián, Almerinda, Eufrosina, Juan Bautista de Rossi, Crispín de Viterbo, Eutiquio, Severino, Siagrio, Poncio, Florencio, Juana Artida Thouret

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.