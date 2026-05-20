Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 20 de mayo? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

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Hoy miércoles 20 de mayo, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Bernardino de Siena, confesor (1380-1444), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Bernardino de Siena, confesor (1380-1444)

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Bernardino de Siena, nacido en 1380 en Massa, Italia, pertenece a la notable familia de los Albieschi. Se unió a la orden franciscana en 1402 y, tras ser ordenado sacerdote en 1404, comenzó su trayectoria como predicador. A pesar de enfrentar dificultades en su inicio, su vocación tomó un rumbo notable en 1417, cuando sintió un llamado divino a predicar en Lombardía. Su enfoque en Jesucristo como Salvador del Hombre resonó profundamente entre el pueblo, logrando inspirar y convertir a muchos a lo largo de su vida.

Durante su ministerio, Bernardino se convirtió en uno de los predicadores más influyentes del siglo XV, utilizando la oración, la mortificación y la devoción a la Virgen Santísima como herramientas para la conversión. Su estilo de predicación atraía multitudes, llegando a congregar a miles de personas y sus sermones abordaban la transformación de las costumbres y la reforma de vida. El impacto de su labor fue tal que su nombre se convirtió en sinónimo de fervor religioso y reforma espiritual en su tiempo.

Relación con Jesús y legado espiritual

El vínculo de Bernardino de Siena con Jesús fue profundo y central en su predicación. A menudo se refería a Jesucristo como el motor de su labor, llevando su mensaje de amor y misericordia a quienes se sentían perdidos. Se le atribuyen numerosos milagros, como la resurrección de un hombre en Verona, lo que consolidó su fama como taumaturgo. Su así llamada "armas secretas" de conversión y su espíritu devoto reflejaban un claro deseo de acercar al pueblo a la espiritualidad cristiana. Su amor a Jesucristo y su ferviente compromiso con la conversión personal y comunitaria dejaron un legado espiritual que perdura en la historia de la Iglesia. A través de su predicación apasionada, fomentó un ambiente de arrepentimiento y renovación en las comunidades que tocó, un testimonio vivo de la importancia de vivir una vida en unión con el mensaje de Cristo.

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Todos los santos que celebramos este miércoles

Bernardino de Siena, Basilisa, Teodoro, Anastasio, Hilario, Colmán, Peregrino, Austregisilo, Lucífero de Cagliari, Amalberto, Basila, Sofía, Plautila, Saturnina, Baudelio, Aquila, Alejandro, Asterio, Taleleo, Áurea, Timoteo, Polio, Eutiquio, Etelberto

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.