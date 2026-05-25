Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este lunes 25 de mayo Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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En este día, 25 de mayo, celebramos a María Magdalena Sofía Barat, fundadora (1799-1865), una figura clave en la revitalización de la fe cristiana en Francia tras la Revolución, quien dedicó su vida a la educación y formación espiritual de la juventud, dejando un legado imborrable a través de la sociedad de las Damas del Sagrado Corazón.

La vida y obra de María Magdalena Sofía Barat, fundadora (1799-1865)

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María Magdalena Sofía Barat nació el 12 de diciembre de 1799 en Joigny, Francia, en un periodo de intensas convulsiones sociales y políticas. Su hermano mayor, Louis, desempeñó un papel crucial en su formación, educándola en una variedad de disciplinas y cultivando en ella un espíritu de responsabilidad y dedicación. La Revolución Francesa desató un caos que llevó a muchos religiosos a practicar su fe en secreto y Magdalena, siendo aún joven, se implicó en actividades religiosas y educativas que respondían a la devastación espiritual de su tiempo.

En 1801, Magdalena fundó la sociedad de las Damas del Sagrado Corazón, que buscaba glorificar el Corazón de Cristo a través de la instrucción de la juventud. Este movimiento se extendió rápidamente por Europa, estableciendo 111 casas en su vida y siendo reconocida como una figura clave en la revitalización del catolicismo en Francia tras la Revolución. Su dedicación y liderazgo en tiempos difíciles la convirtieron en una de las más importantes fundadoras de su época.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de María Magdalena Sofía Barat estuvo marcada por un profundo vínculo con Jesús y su misión. Como testigo del sufrimiento de su comunidad, decidió crear un espacio de educación y oración que reflejara el amor de Cristo. Su frase «El jueves vamos al cielo» refleja su fe y esperanza en la vida eterna y su dedicación a la instrucción de las jóvenes permitió que muchas encontraran su camino hacia un compromiso cristiano.

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Fue testigo de momentos cruciales en la historia de la iglesia, especialmente los efectos de la Revolución en la vida religiosa de su tiempo. A pesar de las persecuciones y tribulaciones, su valentía y firmeza se manifestaron en su trabajo educativo con las muchachas, contribuyendo de manera significativa al legado espiritual de la sociedad del Sagrado Corazón. En ella, la perseverancia ante la adversidad se convierte en un testimonio del amor y la fortaleza que nos invita a seguir el camino de Cristo.

Todos los santos que celebramos este lunes

Nuestra Señora del Puy, Beda el Venerable, Gregorio VII, Urbano, Bonifacio IV, María Magdalena de Pazzi, Magdalena Sofía Barat, Lesmes, Genadio, Zenobio, Valencio, Máximo, Valentín, Pasicrates, Cristóbal Magallanes Jara, Agustín Caloca Cortés, Emma, Aldelmo, Dionisio, Vicenta María Álvarez de Vicuña, Juan Eudes, Margarita María de Alacoque, beato de la Colombière, Pompilio María Pirroti.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.