Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy miércoles 27 de mayo? Todo lo que debes saber del santoral de hoy En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Agustín de Cantorbery, arzobispo († 605). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

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En este día miércoles 27 de mayo, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Agustín de Cantorbery, arzobispo († 605), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Agustín de Cantorbery, arzobispo († 605)

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Agustín de Cantorbery fue un destacado misionero y arzobispo cuya labor se centró en la evangelización de los anglosajones en Inglaterra durante el siglo VI. Nacido en un contexto donde el cristianismo había comenzado a decaer tras la partida de las legiones romanas, su misión se tornó vital para restaurar la fe en un pueblo que había regresado al paganismo. En este contexto, Agustín se convierte en el principal exponente de la tarea iniciada por el papa Gregorio Magno, quien lo envió a la isla con un grupo de monjes, con la esperanza de revitalizar la comunidad cristiana.

Tras enfrentar dificultades iniciales, Agustín de Cantorbery finalmente logró llegar a Kent, donde, tras obtener el permiso del rey Etelberto, comenzó a establecer la base de la Iglesia anglicana. Su labor incluyó la construcción de templos, la creación de diócesis y la regulación de la liturgia, lo que no solo facilitó la conversión del rey y su corte, sino que cimentó el cristianismo en buena parte de Inglaterra. La historia lo recuerda como el "apóstol de los anglosajones", cuya influencia perdura hasta nuestros días.

Relación con Jesús y legado espiritual

El trabajo de Agustín de Cantorbery estuvo profundamente ligado al mensaje de Cristo, ya que su misión fue fundamental para llevar el Evangelio a una comunidad sedienta de luz espiritual. Su acercamiento al rey Etelberto fue afortunado y, a través de su humildad y dedicación, pudo asistir en la formación de una nueva comunidad cristiana. Su rol no fue solo como líder religioso, sino también como un testigo del resurgimiento de la fe en su tiempo. Un momento clave de su misión se refleja en el **bautismo del rey** Etelberto, donde el ejemplo de fe y dedicación de Agustín permitió abrir las puertas a la fe cristiana en la región.

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El legado de Agustín de Cantorbery es invaluable no solo por las conversiones que promovió, sino por la vitalidad que aportó al cristianismo en Inglaterra. La organización de la Iglesia que estableció, junto con la creación de monasterios educacionales, consolidó la presencia cristiana y contribuyó a la propagación de los valores cristianos en tiempos de cambio y tumulto. En el relato de su vida, uno puede apreciar la unión entre la misión apostólica y **la ferviente búsqueda de Dios**, que caracterizó su obra y su contribución al cristianismo.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Agustín de Cantorbery, Eutropio, Bruno, Federico, Hildeberto, Acacio, Juan, Cuadrado, Estratónico, Elías, Luciano, Zótico, Cirilo, Restituta, Alipio, Julio, Ranulfo

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.