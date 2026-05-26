Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este martes 26 de mayo En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Felipe Neri, fundador (1515-1595). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

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Hoy martes 26 de mayo, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Felipe Neri, fundador (1515-1595), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Felipe Neri, fundador (1515-1595)

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Felipe Neri nació en Florencia el 21 de julio de 1515 en un contexto de grandes transformaciones sociales y religiosas en Europa. Huérfano de madre desde temprana edad y educado por su madrastra, abandonó su hogar a los 17 años y se trasladó a Roma, donde soñaba con vivir una vida de ermitaño laico. Desde entonces, dedicó su vida a la oración, la penitencia y la ayuda a los necesitados, convirtiéndose en un referente espiritual y moral en un periodo marcado por la herejía protestante y la Contrarreforma, donde las inquietudes religiosas demandaban respuestas urgentes y creativas.

Conocido como “Pippo Buono”, Felipe Neri se dedicó a la labor apostólica mediante métodos innovadores y alegres, convirtiéndose en un querido consejero de los jóvenes de Roma. Fundó el Oratorio, una comunidad de sacerdotes basada en la caridad y el servicio sin la obligación de votos, promoviendo la formación espiritual y el apoyo comunitario. Su legado perdura en su esfuerzo por convertir a los alejados de la fe a través de la alegría y el amor de Cristo.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Felipe Neri estuvo profundamente marcada por su intento de seguir el ejemplo de Cristo, siempre buscando llevar con alegría el mensaje evangélico. A pesar de no haber sido testigo de eventos como la resurrección, su vida reflejó un constante compromiso con el sacramento de la Eucaristía, promoviendo su celebración entre los fieles y fomentando la confesión frecuente. Su obra principal, el Oratorio, se convirtió en un punto de referencia espiritual único que incorporaba el espíritu de alegría en la vida religiosa.

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El apostolado de Felipe Neri no fue fácil; enfrentó dudas y críticas, pero su caridad y dedicación inquebrantable dejaron una huella importante en la vida de muchos. Su lema de vida fue el amor y el servicio a los demás, lo que contribuyó en gran medida a propagar el mensaje cristiano en un mundo que necesitaba esperanza y luz en medio de la oscuridad. Su canonización en 1622 refleja el reconocimiento de su impacto espiritual y su amistad con Dios, sirviendo de inspiración para generaciones futuras en su camino de fe.

Todos los santos que celebramos este martes

Felipe Neri, Eleuterio, Pedro Sans i Iordá, Zacarías, Lamberto, Francisco Serrano, Joaquín Royo, Juan Alcober, Francisco Díaz, Simitrio, Cuadrado, Felicísimo, Heraclio, Paulino, Prisco, Máxima, Montano, Alfeo, Albino, Berengario, Exuperancio, María Ana Jesús de Paredes, Carpo.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.