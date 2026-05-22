Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este viernes 22 de mayo Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

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Hoy viernes 22 de mayo, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Joaquina de Vedruna, santa (1783-1854), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Joaquina de Vedruna, santa (1783-1854)

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Joaquina de Vedruna nació en Barcelona el 16 de abril de 1783. Provenía de una familia acomodada, lo que le permitió recibir una educación que marcó su vida. A la edad de doce años, impulsada por un profundo amor a Jesucristo, intentó unirse a un convento de religiosas carmelitas, pero su juventud hizo que no le permitieran ingresar. Más tarde, a los dieciséis años, se casó con don Teodoro Mas, con quien tuvo ocho hijos y se enfrentó a las adversidades de la vida, incluida la guerra de la Independencia. La muerte de su esposo en 1816 la convirtió en viuda y la llevó a asumir la responsabilidad de criar y educar a sus hijos en los valores cristianos.

La vida de Joaquina de Vedruna dio un giro significativo gracias a la guía del capuchino fray Esteban de Olot, quien le sugirió fundar una orden religiosa dedicada a la enseñanza y caridad. Apoyada por el obispo Corcuera, esta iniciativa condujo a la creación de la Congregación de las Carmelitas de la Caridad en 1826. A lo largo de su vida, ella fundó numerosos hospitales y casas de caridad, enfrentándose a situaciones difíciles, incluida la cárcel y la guerra carlista. Su legado se consolidó a través de más de 300 monjas y una treintena de casas, antes de su fallecimiento en 1854, siendo canonizada por el Papa Juan XXIII en 1959.

Relación con Jesús y legado espiritual

A lo largo de su vida, Joaquina de Vedruna demostró un inquebrantable vínculo con Jesús, dedicándose a su servicio a través de la educación y la caridad. A pesar de no vivir hechos extraordinarios, su perseverancia y su fe se mantuvieron firmes ante las tribulaciones. Su vida fue un testimonio del amor divino en acciones cotidianas, que resonaban con la enseñanza de Cristo. Una de sus frases memorables, “ viviremos a costa de la señora más poderosa”, refleja su total confianza en la Providencia divina frente a las adversidades.

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Su legado espiritual se basa en la humildad, la piedad y la dedicación al servicio de los demás. Joaquina de Vedruna es un ejemplo de la fe que se traduce en acciones concretas, inspirando a otros a vivir el mensaje cristiano en sus vidas diarias, como ella lo hizo a lo largo de su jornada terrenal.

Todos los santos que celebramos este viernes

Joaquina de Vedruna, Quiteria, Faustino, Timoteo, Venusto, Casto, Secundina, Emilio, Basilisco, Julia, Fulco, Amancio, Román, Elena, Rita de Casia, Ausonio, Atón, Marciano

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.