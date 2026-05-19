Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy martes 19 de mayo? Todo lo que debes saber del santoral de hoy En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Pedro Celestino, papa (1215-1296). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

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En este día martes 19 de mayo, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Pedro Celestino, papa (1215-1296), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Pedro Celestino, papa (1215-1296)

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Pedro Celestino, nacido en 1215 en Isernia, Italia, fue un destacado religioso que dedicó su vida a Dios y a la espiritualidad. Proveniente de una familia numerosa, fue educado en principios cristianos, lo que le llevó a convertirse en benedictino a los 17 años. Se destacó en su vida como eremita, viviendo en soledad y penitencia en montes y cuevas, atrayendo a numerosos seguidores que buscaban su guía espiritual. Su fama por su santidad y su estilo de vida austero lo llevó a ser elegido papa en 1294, en un periodo de crisis para la Iglesia tras el largo interregno que siguió a la muerte de Nicolás IV.

Su papado fue breve y problemático. Pedro Celestino se mostró desbordado por las tareas del papado, prefiriendo una vida de oración sobre las responsabilidades políticas y administrativas. En un acto inusual y sorprendente, decidió renunciar al papado solo cinco meses después de asumir el cargo, convencido de que su continuidad sería perjudicial para la Iglesia. Su renuncia, proclamada en diciembre de 1294, enfatiza su humildad y compromiso con el bienestar de la comunidad cristiana.

Relación con Jesús y legado espiritual

Durante su vida, Pedro Celestino mantuvo una profunda conexión espiritual con Jesús, un aspecto fundamental de su legado. Aunque no fue testigo de eventos decisivos como la resurrección, se dedicó a vivir una vida ejemplar de oración y sacrificio, pasiones que reflejan los valores del cristianismo. Su decisión de renunciar al papado puede entenderse como una manifestación de su deseo de seguir el llamado de Jesús por la humildad y el servicio desinteresado. Su historia resuena con la frase “servir a Dios”, que se ha convertido en un faro de inspiración para muchos fieles.

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El reconocimiento de Pedro Celestino como santo, oficialmente declarado en 1313 por Clemente V, solidifica su legado en la historia de la Iglesia. Su destreza para guiar a la comunidad a través de su ejemplo de fe y dedicación a la soledad espiritual se mantiene viva en el corazón de la tradición cristiana. A pesar de representar una etapa tumultuosa, su legado espiritual continúa inspirando a muchas personas en su camino de fe.

Todos los santos que celebramos este martes

Celestino V, Urbano I, Teodoro, Dunstano, Cirilo, Pudente, Pudenciana, Ciriaca, Calócero, Partemio, Filotero, Juan de Cetina, Pedro de Dueñas, Ivo, Evonio, Bernardo, Gracia, Teófilo de Corte, Adolfo, Francisco Coll.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.