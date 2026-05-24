Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 24 de mayo? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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Hoy domingo 24 de mayo, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Vicente de Lerins, confesor († c. a. 445-450), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Vicente de Lerins, confesor († c. a. 445-450)

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La figura de Vicente de Lerins surge en un contexto cristiano de profundas disputas teológicas en el siglo V, donde la necesidad de conciliar la libertad humana con la gracia divina planteaba desafíos cruciales para la moralidad de las acciones. Nacido en una época agitada, este santo fue un destacado presbítero y teólogo que vivió en el monasterio de Lerins, cerca de Cannes, donde se convirtió en un auténtico centro de reflexión espiritual y cultural. Su obra se posicionó en el debate contra el pelagianismo, contribuyendo a su condena definitiva y enfatizando la importancia de la Tradición en la enseñanza de la Iglesia.

Vicente de Lerins no solo se destacó como un intelectual y defensor de la fe, sino que también produjo obras significativas, como su "Commonitorio", que establecen principios para la ortodoxia en la fe católica. A través de su pensamiento crítico y su habilidad para abordar cuestiones complejas sobre la gracia y la perseverancia, Vicente se consolidó como una figura relevante en la historia de la teología, a pesar de su defensa del semipelagianismo, que sería más tarde condenado.

Relación con Jesús y legado espiritual

En su camino de fe, Vicente de Lerins buscó acercarse al mensaje de Cristo, aspirando a entender su relación con la gracia y la libertad humana. Aunque no fue compañero directo de Jesús, su labor intelectual en el campo teológico contribuyó a esclarecer aspectos fundamentales de la fe cristiana. A través de obras como el "Florilegio", iluminó la Cristología y defendió la Tradición frente a las nuevas corrientes aquí, mostrando su compromiso con la verdad del Evangelio.

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Un momento clave en su trabajo es cuando define la ortodoxia católica con la frase "lo que ha sido creído en todas partes", lo que refleja un esfuerzo por mantener la unidad en la fe. Su legado se manifiesta en la persistencia de sus enseñanzas y en su influencia en los debates teológicos futuros, demostrando que incluso los santos pueden errar en ciertos aspectos sin menoscabar su valor ante Dios.

Todos los santos que celebramos este domingo

Nuestra Señora de la Estrada, Nuestra Señora Auxilio de los cristianos, Vicente de Lerin, Susana, Marciana, Afra, Paladia, Donaciano, Rogaciano, Robustiano, Zoilo, Servilio, Félix, Silvano, Diocles, Melecio, Vicente, Patricio, Amalia, Manahén, Simeón, Marta, Ester, Mardoqueo, Juana.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.