¿Qué santo se celebra hoy sábado 10 de enero? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

En este 10 de enero, celebramos la vida de Gonzalo de Amarante, confesor († a. 1260), un ferviente discípulo de Cristo que, tras una profunda peregrinación y un regreso lleno de fe, dedicó su vida a la oración y al servicio de los demás, dejando un legado de amor y devoción en su comunidad.

La vida y obra de Gonzalo de Amarante, confesor († a. 1260)

Gonzalo de Amarante nació en Tagilde, un pueblo del obispado de Braga, Portugal. Desde joven, mostró una gran discreción y dedicación, lo que llevó al Arzobispo de Braga a prepararlo para el sacerdocio. Posteriormente, fue nombrado abad de la Abadía de San Pelayo, donde se destacó por su responsabilidad y su deseo de acercar a su comunidad a Jesucristo a través de acciones concretas, más que por medio de sermones. Su vida estuvo marcada por la penitencia y la generosidad hacia los pobres, adoptando incluso ropas de mendigo para vivir en humildad.

Con un profundo anhelo de visitar los Santos Lugares, Gonzalo dejó temporalmente su cargo y emprendió una peregrinación que lo llenó de gratitud y admiración. Sin embargo, al regresar, encontró su Abadía en decadencia, bajo el mando de un pastor que había abandonado su vocación. A pesar de esta situación, Gonzalo continuó su labor evangelizadora, construyendo una ermita y dedicándose a la oración y al apostolado en la región de Tamaca, donde se convirtió en un referente espiritual para muchos.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Gonzalo de Amarante estuvo marcada por su profundo vínculo con Jesús, que se reflejó en su dedicación a la oración y la penitencia. A lo largo de su vida, fue un ferviente predicador del Evangelio y su ejemplo de humildad y servicio resonó en su comunidad. Su legado espiritual se consolidó en su entrega total a Dios y a los demás, convirtiéndose en un modelo de santidad. Un momento clave de su vida fue cuando, tras su regreso de Palestina, se dedicó a predicar y construir una pequeña ermita, donde se entregó a la oración y al apostolado, mostrando así su compromiso con el mensaje cristiano.

La devoción hacia Gonzalo se ha mantenido a lo largo de los siglos y su figura es recordada por los milagros atribuidos a su intercesión, como el hecho de que los peces del río saltaban a la orilla, ofreciéndose como vianda para quien predicaba a Jesucristo. Su vida es un testimonio de fe y dedicación y su muerte, en manos de la Virgen, marcó el final de una existencia entregada al amor divino y al servicio de los hermanos.

Todos los santos que celebramos este sábado

Gregorio X, Nicanor, Agatón, Marciano, Aldo, Gonzalo, Guillermo, Juan el Bueno, Patrocinio, Domiciano, Petronio, Maurilo, Pedro Urseolo, Aringa, Leonia Francisca de Sales Aviat

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.